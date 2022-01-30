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【元宇宙】手遊巨擎Netmarble進軍區塊鏈元宇宙 並發行加密貨幣

環球政經 13:15 2022/01/30

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南韓手遊巨擎Netmarble日前宣布，將進軍元宇宙及區塊鏈科技，並會發行自家的加密貨幣。日前，Netmarble在「Netmarble with Press」年度記者會上表示，將雙軌並行，以「兩個控制中心」方式，發展新業務。。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

總公司會集中在遊戲發展，並嘗試採用區塊鏈技術應用在遊戲中。子公司Netmarble F&C會轉營為發展區塊鏈娛樂產業，如遊戲、虛擬人類（Metahuman）及網上卡通（Webtoon）。

Netmarble創辦人兼董事長房俊赫（Bang Jun-hyuk）表示，網絡遊戲公司有發展元宇宙的優勢，特別是營運大型多人在綫角色扮演遊戲（MMORPG）的公司。因為MMORPG遊戲容許大量玩家同時登入、互動，暢順運作，符合元宇宙的要求。他指出，公司會發展第二實景，而不是虛擬實景。Netmarble的元宇宙會興現實世界有緊密的連繫，元宇宙經濟及虛擬人類會成為當中關鍵。

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另一方面，公司會發行自家的加密貨幣，但沒有提供細節，如用途、發行方式、在哪區塊鏈等？但分析相信，該貨幣會用於Netmarble的遊戲當中，如於商城購物等。

Netmarble為南韓其中一家最大的手機遊戲營運商，旗下有不少受歡迎遊戲，如《MARVEL：未來革命》、《STAR WARS™：原力戰場》等。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 遊戲 Marvel 技術應用 區塊鏈 南韓 電玩手遊

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