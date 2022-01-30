【加密貨幣】灰度公布考慮買入名單 包括元宇宙概念幣如AXS及SAND

全球最大加密貨幣資產管理公司灰度（Grayscale），最新公布其考慮買入的加密貨幣清單，總共43隻加密幣，包含一些新興元宇宙概念幣如Axie Infinity的AXS及The Sand Box的SAND。顯示元宇宙概念愈來愈受注視，引來機構投資者垂青。詳細清單如下：

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Avalanche （AVAX）

Axie Infinity （AXS）

Bancor （BNT）

BitTorrent （BTT）

BORA （BORA）

Convex （CVX）

Cosmos （ATOM）

Decred （DCR）

Elrond （EGLD）

Enjin （ENJ）

EOS （EOS）

Fantom （FTM）

Flow （Dapper Labs） （FLOW）

Gala （GALA）

Gelato （GEL）

Helium （HNT）

Holo （HOT）

Internet Computer （ICP）

IOTA （IOTA）

Kava （KAVA）

Loopring （LRC）

Monero （XMR）

NEAR （NEAR）

Numeraire （NMR）

Oasis Network （ROSE）

Polkadot （DOT）

Polygon （MATIC）

Ren （REN）

Reserve Rights （RSR）

Secret （SCRT）

Spell （SPELL）

Stacks （STX）

Terra （LUNA）

Tezos （XTZ）

The Graph （GRT）

The Sandbox （SAND）

Universal Market Access （UMA）

VeChain （VET）

Yield Guild Games （YGG） ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

讀者可以多加注意這些加密貨幣，市場上有愈萬隻加密貨幣，要逐一了解沒有可能，能獲得灰度垂青，必有過人之處，可從中發掘商機。加上，如灰度真的購入，打包成投資產品，必能推升價格。

灰度為全世界最大加密貨幣資產管理公司，旗下產品包括全球最大比特幣信託Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）及最大以太幣信託Grayscale Ethereum Trust（ETHE），廣受機構投資者歡迎，因她們未必想持有實貨，便投資這類高流動性的信託，間接買入加密貨幣。因為如灰度買入某隻加密貨幣，代表有其他機構投資有興趣，價格自然望升。

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