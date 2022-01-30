【加密貨幣】灰度公布考慮買入名單 包括元宇宙概念幣如AXS及SAND
全球最大加密貨幣資產管理公司灰度（Grayscale），最新公布其考慮買入的加密貨幣清單，總共43隻加密幣，包含一些新興元宇宙概念幣如Axie Infinity的AXS及The Sand Box的SAND。顯示元宇宙概念愈來愈受注視，引來機構投資者垂青。詳細清單如下：
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- Avalanche （AVAX）
- Axie Infinity （AXS）
- Bancor （BNT）
- BitTorrent （BTT）
- BORA （BORA）
- Convex （CVX）
- Cosmos （ATOM）
- Decred （DCR）
- Elrond （EGLD）
- Enjin （ENJ）
- EOS （EOS）
- Fantom （FTM）
- Flow （Dapper Labs） （FLOW）
- Gala （GALA）
- Gelato （GEL）
- Helium （HNT）
- Holo （HOT）
- Internet Computer （ICP）
- IOTA （IOTA）
- Kava （KAVA）
- Loopring （LRC）
- Monero （XMR）
- NEAR （NEAR）
- Numeraire （NMR）
- Oasis Network （ROSE）
- Polkadot （DOT）
- Polygon （MATIC）
- Ren （REN）
- Reserve Rights （RSR）
- Secret （SCRT）
- Spell （SPELL）
- Stacks （STX）
- Terra （LUNA）
- Tezos （XTZ）
- The Graph （GRT）
- The Sandbox （SAND）
- Universal Market Access （UMA）
- VeChain （VET）
- Yield Guild Games （YGG）
讀者可以多加注意這些加密貨幣，市場上有愈萬隻加密貨幣，要逐一了解沒有可能，能獲得灰度垂青，必有過人之處，可從中發掘商機。加上，如灰度真的購入，打包成投資產品，必能推升價格。
灰度為全世界最大加密貨幣資產管理公司，旗下產品包括全球最大比特幣信託Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）及最大以太幣信託Grayscale Ethereum Trust（ETHE），廣受機構投資者歡迎，因她們未必想持有實貨，便投資這類高流動性的信託，間接買入加密貨幣。因為如灰度買入某隻加密貨幣，代表有其他機構投資有興趣，價格自然望升。
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撰文 : 龍瑞成