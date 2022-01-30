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【加密貨幣】灰度公布考慮買入名單 包括元宇宙概念幣如AXS及SAND

股樓投資 12:20 2022/01/30

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全球最大加密貨幣資產管理公司灰度（Grayscale），最新公布其考慮買入的加密貨幣清單，總共43隻加密幣，包含一些新興元宇宙概念幣如Axie Infinity的AXS及The Sand Box的SAND。顯示元宇宙概念愈來愈受注視，引來機構投資者垂青。詳細清單如下：

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

  • Avalanche （AVAX）
  • Axie Infinity （AXS）
  • Bancor （BNT）
  • BitTorrent （BTT）
  • BORA （BORA）
  • Convex （CVX）
  • Cosmos （ATOM）
  • Decred （DCR）
  • Elrond （EGLD）
  • Enjin （ENJ）
  • EOS （EOS）
  • Fantom （FTM）
  • Flow （Dapper Labs） （FLOW）
  • Gala （GALA）
  • Gelato （GEL）
  • Helium （HNT）
  • Holo （HOT）
  • Internet Computer （ICP）
  • IOTA （IOTA）
  • Kava （KAVA）
  • Loopring （LRC） 
  • Monero （XMR）
  • NEAR （NEAR）
  • Numeraire （NMR）
  • Oasis Network （ROSE）
  • Polkadot （DOT）
  • Polygon （MATIC）
  • Ren （REN）
  • Reserve Rights （RSR）
  • Secret （SCRT）
  • Spell （SPELL）
  • Stacks （STX）
  • Terra （LUNA）
  • Tezos （XTZ）
  • The Graph （GRT）
  • The Sandbox （SAND）
  • Universal Market Access （UMA）
  • VeChain （VET）
  • Yield Guild Games （YGG）
    • 點擊圖片放大
    +5
    +4

讀者可以多加注意這些加密貨幣，市場上有愈萬隻加密貨幣，要逐一了解沒有可能，能獲得灰度垂青，必有過人之處，可從中發掘商機。加上，如灰度真的購入，打包成投資產品，必能推升價格。

灰度為全世界最大加密貨幣資產管理公司，旗下產品包括全球最大比特幣信託Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）及最大以太幣信託Grayscale Ethereum Trust（ETHE），廣受機構投資者歡迎，因她們未必想持有實貨，便投資這類高流動性的信託，間接買入加密貨幣。因為如灰度買入某隻加密貨幣，代表有其他機構投資有興趣，價格自然望升。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 龍瑞成

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