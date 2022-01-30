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【加密貨幣】Metamask錢包現漏洞 發現1個月後仍未解決

股樓投資 11:20 2022/01/30

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廣受用戶歡迎的加密貨幣錢包Metamask，出現重大漏洞，或令用戶IP外洩，甚至不知情下參與DDoS攻擊。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

區塊鏈節點基建供應商OMNIA Protocol，共同創辦人Alexandru Lupascu早前表示，Metamask錢包出現漏洞，黑客可以透過NFT來追蹤用戶，找出用戶IP地址。方法就是創造1個有問題的NFT，只要用戶不慎買入該NFT，存放在Metamask錢包中，就能獲得用戶IP。原因是圖片、影片等NFT中，由於將整張圖片檔、影片檔儲存在區塊鏈上過於昂貴，很多時這些圖片檔該非在區塊鏈上，而是儲存在遠端伺服器中，僅將該圖片檔的網址上載到區塊鏈上。當用戶買入NFT，Metamask從伺服器存取該圖片、影片，就會曝露IP位址。

Alexandru Lupascu指出，一旦有心人找到你的IP地址，便有機會由此推理出用戶的實際位置、GSM營運商等，帶來實際風險，例如綁架。另一方面，只要有心人大量製造類似NFT，將圖片檔的網址設在某些想攻擊的網站。只要大量用戶同時試圖存取該圖片檔，就會對該網進行DDoS攻擊，用戶就成為共犯。

    點擊圖片放大
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Alexandru Lupascu表示，早在去年12月中，已向Metamask團隊通知該漏洞，但遲遲未見修補，所以決定公開資訊。Metamask共同創辦人Daniel Finlay亦承認有此事，但沒有解釋為何不在事情曝光前改正，只承諾會盡快修補。這引起Metamask社群不滿，當有人善意提醒軟件問題，竟然一直置之不理，直到時情曝光才開始解決，這絕非負責任的行為。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 龍瑞成

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