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【科技巨擎】Tesla 2022年將重點投資機械人

理財智慧 19:15 2022/01/30

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本月美股大幅下跌，當中包括FANG ( Meta、Apple、Netflix、Google)，而Tesla（TSLA）在本月亦下跌不少，但公司董事長馬斯克（Elon Musk）卻表示有信心特斯拉的銷售率將會在2022年上升多50%。其實Tesla上年表現已十驚人，上升了71%以及售出936,000部電動車。身為電動車龍頭企業，馬斯克此言定當為不少股民打下強心針。至於最令人矚目的是他表示，2022年將重點投入機械人（Tesla Robot）的工作。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

事實上在製造機械人方面，Tesla一向創作新穎，機械人的身型結構，都與人類十分相似，不但有1米72高，還可以舉起150磅得重物，這種「人型」的姿態十分吸引，相信在未來亦會有一番成就。

    點擊圖片放大
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自從2021年起，Tesla的股價不斷上升，跟在2021年10月成為第六間市值超過1萬億美元的企業。不少股民是因為馬斯克這個傳奇人物，而大量投資在特斯拉上，相信着馬斯克會為人類未來帶來巨變。的確Tesla一直研發的產品亦是前所未有，其中所研發Cybertruck，其流線型的設計以及前衛的外觀，簡直是大家在電影中看見未來的車輛，預計將會在2023年投入生產，現在所談及的機械人更是領先全球，看來這位天才真的能把他天馬行空的產品都一一造出來。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 龍瑞成

電動車 馬斯克 Tesla 美股 機械人
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