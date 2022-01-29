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【社會福利】綜援及生果金下月或加2.6% 長生津或加至2,920元

理財智慧 11:15 2022/01/29

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漁護署宣布，將向全港所有可售賣倉鼠的寵物店發放一次性特惠金。每間合資格寵物店可按店舖面積，獲發1萬元至3萬元的一次性特惠金。合資格寵物店持牌人可由即日起至2月25日提出申請，漁護署會主動通知和電郵申請表格予合資格的申請人，並提供適切協助。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

漁護署為向有關寵物店提供財政紓緩措施，持有可售賣倉鼠的有效動物售賣商牌照的寵物店，可申請「防疫抗疫基金」下的一次性特惠金。

政府早前宣布一系列措施，包括規定全港所有可售賣倉鼠的寵物店須暫時停止營業、檢走所有待售的倉鼠進行新冠病毒測試及作人道處理；即時停止所有細小哺乳類動物進口，並檢討相關進口檢疫要求。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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責任編輯：龍紀瑩

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