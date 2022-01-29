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【公共衛生】港鐵獎清潔工800至1200元 每月評車站清潔度 料2月起實施

理財智慧 16:30 2022/01/29

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港鐵表示，將推出「車站清潔獎勵計劃」，為全線車站及高鐵西九龍站的清潔程度評分及排名，以整個車站計算，得分較高的車站清潔人員，每人會有1,000至1,200元額外獎勵，其他分數合格的車站的清潔工，亦會有800至1,000元獎勵。港鐵指，有關計劃預計在今年2月實施。

港鐵表示，為鼓勵承辦商清潔人員維持鐵路系統潔淨衛生，並感謝他們的努力，撥出超過2,000萬元的額外資源，推出全新的「車站清潔獎勵計劃」。 所有港鐵的車站，包括重鐵車站、輕鐵站、以及高鐵西九龍站，負責清潔乘經過的範圍，該些清潔人就會受惠。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識 

港鐵會每月為各車站清潔程度評分及排名，得分較高的車站清潔人員，該月就會有1,000元的額外獎勵，而負責洗手間清潔的工人因工作較繁重，所以可以有1,200元的獎勵；而得到合格分數的清潔人員亦會有800元獎勵，洗手間清潔人員會有1,000元。

評分會以整個車站計算，港鐵預計可以在今年2月實施計劃，現時正與承辦商討論細節。

【政府工略】政府各局及部門招聘二級私人秘書 頂薪逾3萬元 中學畢業可申請 【見下頁

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責任編輯：龍紀瑩

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