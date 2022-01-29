【廢料處理】澳門初步研究設離岸堆填區 預算逾155億元澳門幣

澳門日前表示，當局關注第二季環保局擬推出離岸廢料堆填區建造工程，預算達155.9億元澳門幣，執行期直至2045年。

當局指，155.9億元澳門幣只是現階段的粗略估算，且由於項目在85平方公里海域建設，仍須向中央申請。當局代表又解釋，項目是參考新加坡的生態島建設，用途主要用作於處理建築廢物。當局又引述環保局方面表示，由於垃圾焚化後會產生飛灰的危險物質，需要有設施作有關處理，因此需要第二期的飛灰堆填區建築工程。

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根據資料顯示，澳門政府在2021年第三季經核准投資預算實際開支86.3億元澳門幣，執行率46.4%。截至第三季有273個項目，其中七個是新設立，包括第二期飛灰堆填區建造工程，以及近營地大街的24號建築物趙家大屋，經諮詢澳門文遺會，認為具文物價值。

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責任編輯：龍紀瑩