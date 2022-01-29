【情人節2022】信和集團商場「Love in the City」4,000平方米幕牆 傳遞1分鐘愛的宣言

為迎合情人節的浪漫氣氛，信和集團旗下商場特別推出「Love in the City」活動，由即日起至2月9日，S⁺ REWARDS會員只需於指定4個商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城）之特定商戶類別，以電子貨幣累積消費滿3,000元，即可以以30點數，挑選心意字句，並填寫上、下款及最感人的申請原因登記參與活動，即有機會被挑選於情人節當晚，於尖沙咀中心及帝國中心的海傍4,000平方米巨型LED幕牆，展現1分鐘愛的宣言。同場加映: 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

同時，尖沙咀中心及帝國中心之LED幕牆將會於12至15日期間，不定時播放寫有多國語言「愛你」的動態影像，讓任何國籍的人士都能到此打卡，傳遞愛意。

活動詳情： 推廣期：即日起至2022年2月3日 登記期：2022年1月31日至2月9日 螢幕信息展示日期：2022年2月14日（情人節當晚） 螢幕信息展示地點：尖沙咀中心及帝國中心向海LED幕

同場加映: 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩