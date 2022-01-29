  • 17°C
香港時間 : 2022129日 (六) 22:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【情人節2022】信和集團商場「Love in the City」4,000平方米幕牆 傳遞1分鐘愛的宣言

理財智慧 12:15 2022/01/29

分享：

為迎合情人節的浪漫氣氛，信和集團旗下商場特別推出「Love in the City」活動，由即日起至2月9日，S⁺ REWARDS會員只需於指定4個商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城）之特定商戶類別，以電子貨幣累積消費滿3,000元，即可以以30點數，挑選心意字句，並填寫上、下款及最感人的申請原因登記參與活動，即有機會被挑選於情人節當晚，於尖沙咀中心及帝國中心的海傍4,000平方米巨型LED幕牆，展現1分鐘愛的宣言。同場加映: 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

同時，尖沙咀中心及帝國中心之LED幕牆將會於12至15日期間，不定時播放寫有多國語言「愛你」的動態影像，讓任何國籍的人士都能到此打卡，傳遞愛意。

活動詳情：

推廣期：即日起至2022年2月3日

登記期：2022年1月31日至2月9日

螢幕信息展示日期：2022年2月14日（情人節當晚）

螢幕信息展示地點：尖沙咀中心及帝國中心向海LED幕

同場加映: 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

    點擊圖片放大
    +5
    +4

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
經濟 信和 商場 情人節 屯門 尖沙咀 文娛藝術 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳
沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳
【鐵路基建】屯門南延線料2030年竣工 開通後屯門南往屯門站路程唔使5分鐘
【鐵路基建】屯門南延線料2030年竣工 開通後屯門南往屯門站路程唔使5分鐘
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款