【小米1810】小米副總裁常程離職、曾因離開聯想2日即轉投小米被判罰500萬　內媒：職務將由曾學忠接手

▲ 小米副總裁常程離職 內媒：職務將由曾學忠接手

有內媒引述消息指，小米 （01810） 今日（29日）通過內部郵件宣布，集團副總裁、手機產品部總經理常程，因個人原因離職。常程其後在個人微博，承認離職一事。小米方面，亦已證實有關消息，又指人事變動不會影響業務。

據報，在回應離職消息的前一日，常程仍在個人微博為小米新機「小米12」宣傳。報道又引述知情人士稱，常程離職後，職務將會由小米手機部總裁曾學忠接，並兼任手機產品部總經理。

小米回應稱，充分理解和尊重個人意願，並感謝常程在過往工作中的支持和拼搏，祝福他在今後的職業道路上順遂。小米又表示，已經有充足的人才後備梯隊建設，人事變動不會影響到業務正常開展，已有妥善的業務銜接。

常程在2020年1月加入小米前，擔任聯想集團 （00992） 副總裁、中國區手機業務負責人，曾因離職2日後即轉投小米，遭聯想就違反競業限制提告，最終被判需支付違約金525萬元人民幣。

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