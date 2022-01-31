【新年理財】13至17歲小朋友收到利是點算好 一文學識兒童理財

這篇是【新年理財】的最後一篇，上兩篇提及不同階段要何何利用利是錢的機會向子女灌輸正確的理財觀念，擺脫「幫你儲住先」的觀念。當小孩踏入13歲，變成一個青少年，甚至開始打工，因此更需要向他們灌輸正確的理念，甚至了解保險、投資的重要性，不再是以儲蓄為本。

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13-17歲

本文主要是針對13至17歲的青少年，有別於以往父母是擔任一個主動提供、子女接收的角色；父母變成一個輔導的角色、凡事都可以與子女討論、互動，有助他們更明白理財的重要性。他們也可能開始會做兼職，對於利是錢的重視程度也會降低，但「收入」多了反而更有理財規劃的需要。

認識理財產品

相信有定期閱讀本刊的讀者，都對於不同類型的理財產品有一定的認識，父母可以建議子女利用「利是錢去投資」，令他們認識投資中風險與回報之間的關係。同時，他們也因為自己的喜好去投資，例如喜歡打「食雞」的青少年，可以買騰訊控股，興趣也可以當成一項收入。在去年，不少年輕人都熱衷於投資NFT產品，甚至將社交媒體的頭像轉為NFT，作為父母有義務令他們明白投資虛擬產品的危與機。

開始少量投資

去到中學的時候，有些有不少同學都主動報讀經濟科，甚至當時不少同學都開始考慮在大學修讀工商管理有關。在課堂學到的知識都是止於理論基礎，父反而可以考慮建議子女利用部分的利是收入上「實證課」，可以優先考慮購買一些與宏觀經濟有關的低風險投資產品，例如指數的基金，認識實際與理論之間的差距，也可以培養他們的投資興趣。

認識網上理財的風險

相信不少父母都會從小為子女開設一個銀行戶口，相信經過多十多年的累積，應該都有至少萬多元的累積存款，甚至他們會開設網上理財。隨著科技的發展，網上購物和理財也愈趨方便，但網上欺騙也有少。因此當子女開始自主去處理自己的銀行戶口時，作為父母要提醒他們網上平台、網上購物的風險。

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責任編輯：陳佳恩