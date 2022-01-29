▲ 【e利是】星展推虎年抽獎 發電子利是贏取iPhone、享高達100元現金獎賞

星展香港推出電子利是推廣優惠，即日起，透過DBS digibank HK流動應用程式登記「轉數快」並發送指定金額的利是，即可參加虎年抽獎，有機會嬴取iPhone等獎品，更可享高達100元的現金回贈。

由即日起至2月28日，透過DBS digibank HK流動應用程式登記「轉數快」並使用PayFast，發送2封200元或以上的電子利是至本地親友，即可參加虎年抽獎，嬴取 iPhone及智能健身鏡等豐富獎品；首次用户更可獲贈50元現金獎賞。

用DBS海外轉賬發送500元或以上的電子利是至海外好友，亦可享額外抽獎機會，首次使用的用户可額外獲贈50元現金獎賞。

星展同時推出「星星展展虎年新春Stickers」為農曆新年增添樂趣，星星和展展這對開心孖寶為大家送上多款新年祝賀句。

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