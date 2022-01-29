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【有相睇】出價太低　業主不滿兼封盤　「90後」搵代理及老媽子幫手　鐵價不議變減價1萬　失而復得覓筍盤

股樓投資 18:54 2022/01/29

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年近歲晚，買家加快入市。中原地產許偉業說，新葵芳花園B座高層3室，實用面積408平方呎，日前以639萬元易手，實用呎價約15,662元。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。

    點擊圖片放大
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許偉業指，買家為準新人，去年底已睇中上址，出價635萬元，但當時業主講明底價為640萬元，故未能達成交易，而該對準新人亦不當一回事，亦以未睇夠樓為由，無再與業主討價還價。及至近期，該對準新人見屋苑成交增多，樓價又無大跌，即聯絡代理了解上址的放盤情況，才發現單位已經封盤，心感後悔，故催促代理向業主表達誠意，請求多一次機會。

許偉業指，由於業主本身要移民，加上該對準新人帶媽媽睇樓，覺得他們有誠意，即使當初講明640萬元底價不議，亦讓步減價1萬元，終以639萬元出售單位。

同場加映︰【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

資料顯示，原業主於1998年7月購入上址，現賬面獲利468萬元。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 新葵芳花園

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