白宮相隔十多年再有貓咪進駐 吉爾鍾情2歲貓女Willow（多圖）

美國白宮最近再增添一名新成員，美國第一夫人吉爾表示，家庭迎來新寵物，是來自賓夕凡尼亞州農場的兩歲虎斑貓女Willow，亦是白宮十多年以來，再次有貓咪進駐。

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第一夫人吉爾（Jill Biden）發言人指，白宮有新成員入住，為兩歲名叫Willow的虎斑貓女，名字源於以吉爾的家鄉Willow Grove。

發言人稱吉爾於2020年總統大選，在賓夕法尼亞州農場發表講話時，Willow突然跳上講台打斷她的發言，吉爾對其一見鍾情。農場主人看到吉爾與Willow的互動後，亦認為Willow適合與吉爾生活。

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發言人續表示，Willow如今擁有了喜歡的玩具、零食及足夠空間在白宮四處聞及探索。吉爾周五（28日）亦在Twitter分享Willow的相片。

這亦是自喬治布殊（George W. Bush）於2009年卸任後，白宮相隔13年再才次有貓咪出現，當時喬治布殊飼養了名叫India的全黑美國短毛貓。如今白宮有2犬1貓陪伴拜登及吉爾，十分熱鬧。

責任編輯：郭麗明