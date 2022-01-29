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老翁暈倒巴黎街頭9小時無人理 送院後證實凍死

環球社會熱點 16:49 2022/01/29

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法國近日發生悲劇，一名85歲攝影師於上周在巴黎市中心散步時滑倒，倒臥在繁忙的街道足足9小時無人理會，最後獲露宿者叫救護車，但他送院後因體溫過低死亡。

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85歲瑞士攝影師羅伯特 （René Robert）以拍攝西班牙佛蘭明高（Flamenco）音樂明星而著名，他居於法國巴黎市中心，上周晚上在附近繁忙街道散步時滑倒後去世。

據羅伯特朋友、記者Michel Mompontet指，他在市中心的共和廣場（Place de la République）及 Les Halles之間街道突然感到不適滑倒。雖然街道商店林立，不乏途人經過，但羅伯特在寒冷的戶外足足躺了9小時，才有露宿者發現並致電叫救護車，他送院後被證實因失溫離世。

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Mompontet稱，在羅伯特滑倒無法移動的9小時內，根本沒有任何路人停留並關心為什麼有老人家躺在街上。他認為羅伯特是「被冷漠殺死」（killed by indifference），亦希望民眾不管有多忙碌，只要撥出片刻時間，關心躺在街上的陌生人，或可拯救他人生命。

事件引起當地爭議，當地媒體《費加羅報》（Le Figaro）標題更表明：「攝影師羅伯特因冷漠而死於街頭中央」。

曾與羅伯特合作、格林美得獎者佛蘭明高歌手Arcángel對事件感到難過，不明白為什麼沒有人伸出援手，無法想像正生活於缺乏價值觀的社會中。

據露宿者協會指，每年有600人死於法國街頭。

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責任編輯：郭麗明

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