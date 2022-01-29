【檢疫走佬袋】緊密接觸者隨時要送隔離　有間公司幫員工準備走佬袋、送1日假兼1000元現金券？

▲ 【檢疫走佬袋】緊密接觸者隨時要送隔離營 有間公司準備員工走佬袋、送1日假兼1000元現金券

變種病毒Omicron疫情繼續擴散，隨著確診個案增加，更多人隨時被列為緊密接觸者，要送往檢疫中心或指定隔離酒店接受隔離。隔離麻煩多多，有間外資銀行就想出自製「心意包」（care package）予須接受強制隔離的員工，更會向相關員工額外送1日假期及1,000元現金券，當作慰勞。

今次講的是HSBC滙豐。話說，滙豐近日向員工發內部通知，內容因應近日疫情嚴峻，詳細列出員工可能遇到的常見問題，包括一旦被列為密切接觸者，工作安排、公司支援及聯絡方式等等。

內部通知指，若員工須被送往指定的隔離中心或檢疫酒店，除設有專責的人事部團隊提供支援，確保員工與公司維持聯絡，更可以向身處檢疫酒店的員工，借出健身器材或提供遙距健身課程等。

「心意包」內含10樣實用物品 完成檢疫獲贈1日假期及千元現金券

以為支援已經好充足？滙豐更會向須接受4日或以上隔離的員工提供一個「心意包」。到底「心意包」有甚麼物品？

據通知顯示，「心意包」一共有10樣實用的物品，顧及員工隔離期間的基本飲食起居及工作需要，包括：插座、HDMI線、充電器、餅乾、能量棒食品、朱古力等食品飲料，更附上一個白色的抽屜。

檢疫完成後，很多時都身心俱疲，滙豐索性向完成檢疫的員工送出額外1日假期，但必須要在檢疫完成後立即提取；同時，可以獲得由公司發出的1,000元現金券。

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