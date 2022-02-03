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【電動車】電動化顛覆汽車業　寶馬香港掌舵人推動改革迎3挑戰

18:00 2022/02/03

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寶馬汽車（香港）香港及澳門董事總經理梁健燊坦言，電動化及數字化將會為汽車行業帶來全新的局面，業界需要面對三項新挑戰。

電動化概念近年顛覆傳統車廠築起的高牆，產業的結構、玩家和遊戲規則逐步產生變化，甚至令行業重新洗牌。傳統車廠只能紛紛布局，搶攻電動車商機。在汽車界打滾接近20年、看盡市場變遷的寶馬汽車（香港）香港及澳門董事總經理梁健燊（Ray）表示，目前必須加緊腳步，重新調整銷售及管理計劃，迎戰3項新挑戰。

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作為交通工具的汽車，與大眾的日常生活息息相關。現時新一輪的科技革命，正在驅動全球汽車產業發生顛覆性的重大變革，傳統汽車產業的遊戲規則也默默被改寫。於2003年投身汽車市場、擁有多年華南地區的汽車營銷經驗的Ray指出，入行接近20年，看盡汽車界的轉變，大眾的消費習慣也正不斷作出變化。

站在轉型風口　猶如一場革命

他解釋，在入行的首10年，各大車廠專注於開發衍生車型如轎車、開篷轎跑、運動型多用途車（SUV），來回應多元化的市場需求。而剛過去的10年，電動化及數碼化兩大趨勢，將令汽車行業有全新的局面。

目前正站在轉型風口上，相信未來10年至15年，將會是汽車行業更加趨向全面電動化的年代。

Ray坦言，這對行內人來說是一場革命，過去40年的傳統銷售模式將出現根本性的改變，「覺得挑戰好大，但同一時間又頗興奮，起碼我的工作不會太過沉悶」。他認為，這場革命有3大挑戰，首要挑戰就是管理層、員工以及客戶都要快速改變傳統的想法。

過往很多經驗和體驗都是舊有的模式，但社會轉變得很快，抱有正向的思維相當重要。

第二項挑戰就是他作為寶馬汽車（香港）的掌舵人，必須要有更靈活、快速及果斷的決策。他坦言，面對市場的急速變化以及激烈競爭，就必須在1至2年內進行快速改革。而他在2020年上任後，也開始調整該企的銷售模式。

Ray表示數碼化令客戶的生活方式有所改變，加上疫情加速網購的成長率。寶馬汽車（香港）近年也逐步將銷售及宣傳方式搬到綫上。如在疫情最高峰時期，曾試過於綫上直播新車發布會，更推出網上銷售平台，作為回應未來零售模式的準備。轉戰綫上的同時，綫下的資源投入也不會減少。

重新裝備團隊　應對挑戰

據該企提供的資料顯示，去年攻港、預計在今年內交車的純電車BMW iX及i4，目前寶馬香港已共收到超過1,300單網上訂金。據悉，寶馬汽車（香港）去年第三季至第四季整體的銷售數量，增長約40%。

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至於最後一項挑戰，是重新了解及學習消費者的想法。Ray指出，以前推銷汽油車時，會談及更多關於馬力、美學及性能等。到了電動車年代，大眾似乎較關心電動車電池有多大、續航里程等，性能會相較次要。

而且，銷售汽車是一門「People Business」（與人打交道的生意），作為銷售者必須提供合適的體驗予客人。Ray也正積極重新裝備團隊，為員工提供包括數碼營銷、電動車領域相關的培訓，以及知識傳遞，盼能應對他所提到的3大挑戰。

該公司目前的電動車與燃油汽車銷售比例約為1：4，該企也不斷推出新方案，如BMWNext「智．為您」靈活銜接計劃，吸引客戶轉購電動車。

記者：曾曉汶

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