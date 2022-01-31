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【新年理財】9-12歲小朋友收到利是點算好 一文學識兒童理財

理財智慧 20:04 2022/01/31

分享：

上周的同一欄目已經分享了父母如何透過利是錢向6-9歲子女灌輸正確的理財觀念，不要永遠都一句「幫你儲住先」，反而提供為父母提供一個學習理財的機會。正所謂「三歲定八十」本文將會承接上周的題目，分享如何透過利是錢向9-12歲的小朋友灌輸正確的理財觀念。

同場加映: 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

9-12歲小朋友

小朋友到達9至12歲的時候，開始進入高年級小學的年齡，隨著知識的累積和學習，對於金錢的概念有更多的理解，也開始有自己的社交活動，可能有父母給的零用錢、開始消費購物、甚至和同學們出外用膳等，所以這個年齡的理財觀念應該以「量入為出」和「格價」為學習的目標。

設立儲蓄目標

正如前面提及，開始有自己的社交活動，令購物和消費的機會增加、也開始有「價格」的觀念。當然利是錢都應該以儲蓄為本，但父母可以透過儲蓄建議他們開始設立一些儲蓄的小目標，例如與他們拆利是錢後，叫他們寫下自己想買的東西，可以明白透過儲蓄才可以達成目標。利是為子女在未正式步入社會大學前唯一的「收入」，父母可以透過利是錢令他們明白儲起「收入」的原因。

值與不值

子女開始會與朋友出去消遣、吃飯，可能會不自覺「洗大左」、「洗凸左」，因為每個人成長和家庭背景不同，對於日後的消費習慣都有影響。因此當子女收到利是錢後，作為父母可以提議他們買自己想要的東西，令他們理解「格價」、「需要和必要」，例如子女可能想在手機遊戲上「科金」，父母可以分享值不值得購買、借機建議他們把錢用得其所。近年都有不少新聞報道子女用了父母的信用卡在手機遊戲上儲值，父母得悉後發現未能退款，影響了親子關係，因此及早令他們認識正確的金錢觀是有莫大益處。

學習記帳

過了年十五，父母可以陪同子女開始拆利是，從而學習記帳和計算的重要性，起碼每月知道自己的收入用了在哪裡、哪裡的支出可以減少。正如我們之前介紹不同的儲蓄方法，但每個方法的第一步都首先要記錄每月的開銷，再用餘下的錢分配在儲蓄和投資上。令子女及早學習記帳，有助他們養成一個良好的理財習慣。

 

同場加映: 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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責任編輯：陳佳恩

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