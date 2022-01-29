【美國疫情】Omicron單日死亡人數高於Delta 增逾2200死

美國受Omircon變種侵襲，單日確診曾突破110萬宗創紀錄新高。數據指美國周四（27日）錄得2,267人染疫死亡，數字遠高於去年9月爆發Delta疫情的2,100單日死亡人數，反映感染Omicron變種死亡較Delta為多。

美國日死2000多名患者 去年2月以來新高 【下一頁】

美國自去年11月中爆發Omicron疫情以來，7日平均死亡人數持續上升，周四錄2,267人染疫死亡，死亡數字較去年9月Delta成當地主流病毒時，高峰期單日最多2,100人死亡為多。其中堪薩斯州一間醫院，本月有50名新冠患者死亡、超過200人留院接受治療。

雖然研究人員同意，感染Omicron症狀相對輕微、部分患者甚至無感染症狀。但專家警告，Omicron像流感一樣亦會致命，特別是長者、有健康問題或未接種新冠疫苗的人士。

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加州大學歐文分校公共衛生教授諾默（ Andrew Noymer）表示，Omicron或會使美國增至100萬人染疫死亡。

另一方面，根據疾病預防控制中心（CDC）數據，所有年齡層的新入院人數有下降趨勢，CDC預料死亡人數會隨之減少。

美國單日新增逾52萬宗確診，至今超過90萬人染疫死亡。

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責任編輯：郭麗明