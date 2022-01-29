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【轉數快】FPS登記帳戶量及用量急升　2021年日均處理67萬宗交易、涉54億元

Hot Talk 14:57 2022/01/29

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金管局提交立法會的文件顯示，轉數快（FPS）用量持續增加，截至2021年12月底，共錄得962萬個帳戶登記，按年增加40%，相當於新增270萬個帳戶登記。

交易量方面都見顯著增長。2021年平均每日處理67萬宗港元即時交易，按年上升90％，每日平均港元交易額達54億元，按年升49%。

而且，在支付用途上都有變化，雖然個人對個人（P2P）的交易仍佔超過一半（58％），但商戶支付（包括個人或企業付款予商戶），如繳付帳單及商戶購物支付的用量目前佔17%。另，作帳戶增值都的用量佔比都升至18％。

截至2021年第三季，儲值支付工具（SVF）的用量持續增長，使用中的帳戶6,557萬個，按年增長2.5%，日均交易金額7.96億元，按年增長30%。

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