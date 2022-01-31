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【食品科技】不只是衣服原料！　美大學發現蠶絲可用作食物塗層

科技 16:14 2022/01/31

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蠶絲一向是製作衣服所需的材料，而美國塔夫茨大學（Tufts University）卻發現其可用於食物中。研究團隊發現，蠶絲蛋白可以作為延長食物新鮮度的可食用塗層，減少食物浪費。

【食品科技】海產需求大增  壽司郎母企夥美企研發細胞培植拖羅肉

研究在1月中發表於學術期刊Applied Physics Reviews，研究員Gielia Guidetti針對蠶絲進行的研究發現，蠶絲蛋白製作的可食用塗層可以減少空氣中氧氣和水氣滲入。據聯合國農糧組織資料顯示，全球有33%食物未被食用就被丟棄，而食物保鮮期成為其中一個主因。為了改善情況，Guidetti將蠶絲製成可食用塗層，發現水果使用該塗層後能延長保鮮期。在研究中，團隊將香蕉、士多啤梨浸入蠶絲蛋白懸浮液中，過了兩周後與未浸泡的水果相比，能減少水果的成熟速度，並可隔離空氣中的水氣和氧氣。

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Guidetti表示，蠶絲無色、無味，加上其是來自大自然的天然產物，具有可自然分解的特質，所以在全球以淨零排放為目標的前提下，不會因為使用蠶絲塗層導致碳排放增加。

【人工智能】日企推AI虛擬保安系統 取代傳統人力補不足

責任編輯：廖淑瑩

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