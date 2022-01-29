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【兒童理財】中銀推新春親子理財優惠　存1000元賞100元幸運錢

Hot Talk 13:36 2022/01/29

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【兒童理財】中銀推新春親子理財優惠　存1000元賞100元幸運錢

中銀香港 （02388） 推出新春親子理財優惠，由即日起至3月31日的推廣期內，中銀「綜合理財服務」的個人客戶凡為11歲以下子女，開立全新的「孩子天」儲蓄賬戶，或11歲至17歲客戶開立全新的「自在理財」服務，存入1,000元即可獲得「幸運錢」100元。

推廣期內，已選用中銀香港「綜合理財服務」的個人客戶（包括「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」），為子女全新開立「孩子天」儲蓄賬戶，並同時以新資金開立6個月「孩子天特優定存賞」，更可享人民幣、港元及美元6個月特優定期存款，年利率分別2.6厘、0.6厘及0.6厘。

此外，年齡介乎11歲至17歲的客戶選用「自在理財」服務後，可擁有自己的提款卡。同時，可將其「自在理財」賬戶登記「轉數快」，以收取經「轉數快」轉賬的款項，包括電子利是。

年滿16歲的「自在理財」客戶更可享用兌換外幣、開立定期存款及繳付賬單等服務，並可註冊或綁定BoC Pay進行轉賬或電子支付。

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