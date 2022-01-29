【遊戲熱話】為消費者著想？　微軟將主動取消非活躍Game Pass訂戶收費

▲ 微軟為解決不活躍 Game Pass訂戶的問題，會主動取消兩年未使用服務的用戶訂閱。

不少遊戲平台會以低價、免費作招徠，吸引玩家訂閱，到期後就自動開始收取全額費用。但玩家沒有注意，隨時會令支出增加。微軟為解決不活躍 Game Pass訂戶的問題，會主動取消兩年未使用服務的用戶訂閱。

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據《PCGAMER》報道，措施會先在英國進行，之後再擴展至全球。報道指，如用戶至少一年未使用Game Pass，微軟會先寄信通知訂戶，提醒他們如要取消訂閱的步驟。至於訂戶在之後一年繼續訂閱而仍然完全未使用Game Pass，微軟就會停止向用戶收費。

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微軟之所以主動向非活躍用戶取消收費，原來是與英國競爭及市場管理局（CMA）有關。當局於2019年開始對Xbox、PlayStation、Nintendo等多間遊戲公司的訂閱服務進行調查，而微軟是主動與CMA達成協議，並將更清晰地標示關於自動更新訂閱的時間、支付費用及退款方式等資訊。此外，微軟也會在Game Pass和Live Gold加價後通知用戶的費用改變，並指導用戶如何關閉自動更新訂閱。

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責任編輯：廖淑瑩