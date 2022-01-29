【NFT】林寶堅尼推「太空鑰匙」NFT 全球限量 5 件

林寶堅尼（Lamborghini）推出首個以「登陸月球」為主題的非同質化代幣（NFT）「太空鑰匙」，全球限量 5 件，碳纖維複合材料製成，稍後會公布拍賣細節。

太空鑰匙由林寶堅尼及未公開的藝術家共同開發，碳纖維複合材料製成，背面有二維碼，突顯出獨一無二的純數位藝術品。碳纖維複合材料 2019 年由林寶堅尼聯合研究，之後運往國際太空站，於太空完成所有測試返回地球，創下里程碑，並帶領公司進入 NFT 世界。

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林寶堅尼主席兼首席執行長 Stephan Winkelmann 表示創新是林寶堅尼 DNA 不可或缺且根深蒂固的部分，認為聯合研究突破汽車領域碳纖維複合材料研究的界限。他形容元宇宙充滿激情和創新，期望林寶堅尼探索出全新界限。

此專案由林寶堅尼與 NFT 解決方案供應商 NFT PRO 合作，負責拍賣公司、拍賣時間及拍賣連結等細節近日公布。

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責任編輯：龍紀瑩