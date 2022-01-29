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【iOS更新】Apple iOS 15.4 系統更新 Emoji 及口罩 Face ID 辨識功能

理財智慧 11:15 2022/01/29

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蘋果再宣佈即將推出的 iOS 15.4 系統更新項目，包括增加一系列 Emoji，以及提升 Face ID 辨識功能，讓用戶們戴著口罩也能輕鬆解鎖。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

15.4 系統更新的Emoji，隨著多元社會發展，也融入更多關於環境生態、次文化、跨越種族與性別界線的圖示，新的符號有雙手比愛心、咬唇、懷孕的男人、護身符意味的 Hamsa 等等；此外，還有使用相機從 Notes 或 Reminders 應用程式中對準物件即可複製文本的功能亦正在開發中。雖然 Apple 官方尚未確認更新發佈日期，但目前提供用戶到官網註冊公開測試版本。

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責任編輯：龍紀瑩

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