【iOS更新】Apple iOS 15.4 系統更新 Emoji 及口罩 Face ID 辨識功能

蘋果再宣佈即將推出的 iOS 15.4 系統更新項目，包括增加一系列 Emoji，以及提升 Face ID 辨識功能，讓用戶們戴著口罩也能輕鬆解鎖。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

15.4 系統更新的Emoji，隨著多元社會發展，也融入更多關於環境生態、次文化、跨越種族與性別界線的圖示，新的符號有雙手比愛心、咬唇、懷孕的男人、護身符意味的 Hamsa 等等；此外，還有使用相機從 Notes 或 Reminders 應用程式中對準物件即可複製文本的功能亦正在開發中。雖然 Apple 官方尚未確認更新發佈日期，但目前提供用戶到官網註冊公開測試版本。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩