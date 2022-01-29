【名畫拍賣】波提切利筆下耶穌肖像 3.54億港元紐約拍賣易手

2022年紐約首場重磅拍賣「西洋古典油畫及雕塑」日前由蘇富比（Sotheby’s）舉行，焦點落在著名意大利文藝復興時期畫家，波提切利（Sandro Botticelli）身上。

這位文藝復興巨匠的肖像畫《憂患之子》（Man of Sorrows），引起兩位電話競投者爭逐，終以3,930萬美元落槌，連佣約4,540萬美元（折合為3.54億港元）易手，成績與外間預期相若。

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《憂患之子》來源最早追溯至維多利亞時期的著名歌劇演員Adelaide Kemble，她為十八至十九世紀稱霸英國演藝界的Kemble家族成員。

她去世後，畫作由曾孫女Pamela Margaret Stanley繼承，後於1963委託倫敦蘇富比拍賣，收藏家當時以1萬英鎊投得。

事隔近60年，《憂患之子》再度登上拍場，在紐約舉槌。蘇富比為之找到「不可撤回的出價」（Irrevocable Bid、即第三方保證），故畫作肯定不會流拍。

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責任編輯：龍紀瑩