  • 19°C
香港時間 : 2022129日 (六) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】聯儲局加息預期升溫、美滙創逾半年最大升幅　有間投行估年內加息7次最進取

股市 12:38 2022/01/29

分享：

【美國加息】聯儲局加息預期升溫、美滙創逾半年最大升幅　有間投行估年內加息7次最進取

美國聯儲局目標3月結束買債，之後短期內或開始加息。受加息預期升溫，支持美滙轉強，美滙指數隔晚升穿97水平、高見97.441，創自2020年7月以來新高。美銀證券預期，聯儲局今年將會加息7次、每次0.25厘，是目前預測最進取的券商。

不少券商近日先後上調對美國的加息預測，普遍預期今年加息次數介乎5次至7次。

其中，美銀最新上調對聯儲局的加息次數預測，估計今年儲局每次加息幅度0.25厘，年內將會加息7次，全年加息1.75厘。

Tesla瀉一成引發比亞迪、小鵬汽車跌約8%　瑞銀：美國加息小鵬估值最受衝擊｜【下一頁】

展望2023年，美銀預期聯儲局將加息4次，每季加息0.25厘，全年加息1厘。

美銀估計，聯邦基金利率在今年底將升至介乎1.75至2厘，2023年底介乎2.75至3厘。受加息步伐加快影響，該行又預期當地經濟明年將會放緩。

相關文章：

【儲局議息】聯儲局3月加息成定局　一文看清各界對美國加息評論（不斷更新）

【美國加息】鮑威爾：不排除每次會議都加息　金管局：港息會趨近美息，亦受港元資金供求影響（第二版）

【美國加息】金管局：港銀淨息差近見底　加息周期將帶動銀行收入、續關注樓市發展

經濟 美滙 美滙指數 加息 美國聯儲局 美國

下一篇文章

【教育股】內教要求全面規範非學科類校外培訓收費　中教昨急彈4成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】蘋果績優飆7% 帶動道指倒升564點 納指彈逾3%
【美股收市】蘋果績優飆7% 帶動道指倒升564點 納指彈逾3%
【阿里巴巴大股東】軟銀集團營運總裁離職　傳向孫正義爭取加薪5倍失和
【阿里巴巴大股東】軟銀集團營運總裁離職　傳向孫正義爭取加薪5倍失和
【疫苗通行證】消息：疫苗通行證擬擴大至商場及公共交通工具　收租股及房託普遍下跌（附599F表列處所）
【疫苗通行證】消息：疫苗通行證擬擴大至商場及公共交通工具　收租股及房託普遍下跌（附599F表列處所）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　滙豐ADR回軟　夜期升73點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　滙豐ADR回軟　夜期升73點（不斷更新）
【開市9點半】滙豐外圍曾越57元　分析：港股後市勿太悲觀
【開市9點半】滙豐外圍曾越57元　分析：港股後市勿太悲觀
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、多間銀行農曆年後周六僅維持少量分行服務（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、多間銀行農曆年後周六僅維持少量分行服務（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款