▲ 【美國加息】聯儲局加息預期升溫、美滙創逾半年最大升幅 有間投行估年內加息7次最進取

美國聯儲局目標3月結束買債，之後短期內或開始加息。受加息預期升溫，支持美滙轉強，美滙指數隔晚升穿97水平、高見97.441，創自2020年7月以來新高。美銀證券預期，聯儲局今年將會加息7次、每次0.25厘，是目前預測最進取的券商。

不少券商近日先後上調對美國的加息預測，普遍預期今年加息次數介乎5次至7次。

其中，美銀最新上調對聯儲局的加息次數預測，估計今年儲局每次加息幅度0.25厘，年內將會加息7次，全年加息1.75厘。

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展望2023年，美銀預期聯儲局將加息4次，每季加息0.25厘，全年加息1厘。

美銀估計，聯邦基金利率在今年底將升至介乎1.75至2厘，2023年底介乎2.75至3厘。受加息步伐加快影響，該行又預期當地經濟明年將會放緩。

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