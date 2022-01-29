【烏克蘭】澤連斯基籲西方國家勿製造恐慌 未見俄羅斯威脅

全球憂慮烏克蘭局勢，嘗試多方面化解當地危機。但烏克蘭總統澤連斯基周五（28日）呼籲西方國家不要製造恐慌，會對當地經濟造成沉重打擊，現時未見俄羅斯對烏克蘭帶來太大威脅。

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周五表示，即使俄羅斯在烏克蘭邊境部署軍隊，但所集結的軍隊人數較去年春天少，未見對烏克蘭帶來太大威脅。

拜登警告俄羅斯最快2月入侵 澤連斯基否認 【下一頁】

澤連斯基稱，西方國家不斷強調俄羅斯將入侵烏克蘭，對當地經濟造成打擊，促請不要製造恐慌，強調國內局勢不穩，才是對烏克蘭的最大威脅。

他亦認為，媒體報道有士兵在城市駐守、民眾逃離家園等新聞並非事實，更反問記者有否看見街上有坦克車，堅稱自己是烏克蘭總統，絕對了解國家局勢。澤連斯基承認美國情報準確，俄羅斯在烏克蘭邊境已部署10萬士兵，但不認為俄羅斯會在短時間內發動攻擊。

俄羅斯親政府媒體否認侵略 反指烏克蘭準備發動襲擊 【下一頁】

對於美國及英國已撤離當地大使館部分人員，澤連斯基表示外交官就像船長一樣，應堅守到最後一刻才離關，強調烏克蘭並不是「鐵達尼號」（Titanic）。

另一方面，美國總統拜登（Joe Biden）周五（28日）表示，憂慮俄羅斯會入侵烏克蘭，美國將會派遣少量軍隊到東歐，以加強北約在東歐勢力。

國防部發言人柯比（John Kirby）本周曾表示，有8,500名士兵處於高度戒備狀態，隨時可部署協助北約。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明