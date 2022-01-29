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【教育股】內教要求全面規範非學科類校外培訓收費　中教昨急彈4成

股市 11:54 2022/01/29

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【教育股】內教要求全面規範非學科類校外培訓收費

教育股近期急跌的原因終於曝光，內地教育部近日召開全國視頻會議，針對社會反映強烈的非學科類校外培訓機構惡意漲價、違規傾銷課時等突出問題，部署非學科類校外培訓收費監管工作，全面規範非學科類校外培訓收費行為。

由於會議針對非學科類校外培訓，非相關範圍的股份昨日急彈，中教控股在連跌3天，由11.16元跌至4.9元累跌56%後，周五反彈43.3%至7.02元。

【教育股】民生教育連續兩日挫逾一成創歷史低　公司發通告強調運營正常

會議指出，非學科類校外培訓與學科類校外培訓一樣，都應當堅持教育公益屬性，非學科類校外培訓收費要根據市場需求、培訓成本等因素合理確定收費項目和標準，堅決遏製過高收費和過度逐利行為。

要把治理非學科類培訓收費作為今年鞏固校外機構治理及「雙減」改革（減輕學生作業負擔及校外培訓負擔）成果的重要方面抓實、抓細、抓出成效，堅決防範打著非學科類校外培訓的旗號侵害人民群眾利益問題。

會議強調，要迅速開展非學科類校外培訓收費專項排查整治工作，加快完成對線上、線下非學科類培訓機構的收費問題排查，建立工作台賬。要暢通社會監督渠道，對排查發現的趁機惡意漲價、違規傾銷課時等侵害人民群眾利益的問題，要明確整改具體事項和時間表，實行銷號制度。對整改情況，要及時向社會通報，形成震懾，提升人民群眾的信任度和安全感。

【教育股風暴】摩根士丹利：教育股急跌因網傳一份文件　文件提及禁止上市、進行併購及頻加學費

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