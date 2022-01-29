【虛擬資產監管】金管局：無意禁止認可機構承擔虛擬資產相關金融風險

▲ 金管局指無意禁止認可機構承擔虛擬資產相關金融風險。

金管局與證監會於1月28 日發出的《有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》。金管局表示，因應最近認可機構就擬從事若干與虛擬資產相關活動的查詢，現向認可機構提供有關的監管指引。



金管局指，觀察到機構和零售客戶通過海外虛擬資產交易所進行虛擬資產交易的投資增加。與此同時，與虛擬資產相關的犯罪也呈上升趨勢，當中客戶成為騙案、投資欺詐和虛擬資產被盜竊的受害者。與法定貨幣和金融機構一樣，虛擬資產及虛擬資產服務提供者亦可能被利用作洗錢及恐怖分子資金籌集。鑑於以上原因，認可機構須特別關注金融犯罪風險和投資者保障。

關注審慎監管、打擊洗錢及投資者保障

金管局採用風險為本方法，按「相同風險、相同監管」的原則和相關國際標準，監管認可機構的虛擬資產活動。認可機構須在從事任何虛擬資產活動前進行風險評估，以識別及了解相關風險。認可機構須時刻採取適當措施來管理及緩減已識別的風險，當中並顧及適用的本地及海外法律與監管規定。鑑於認可機構進行虛擬資產相關活動所涉及的風險，金管局將重點關注三個方面，即審慎監管、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集和金融犯罪風險，以及投資者保障。

從審慎監管的角度來看，金管局現時無意禁止認可機構承擔有關虛擬資產的金融風險，例如透過投資虛擬資產、以虛擬資產作為抵押品進行放貸，或准許客戶利用信用卡或其他支付服務來獲取虛擬資產;惟前提是認可機構已制定充足的風險管控措施，並由高級管理層對此類活動進行充分監督。

在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集與金融犯罪風險方面，金管局指認可機構須建立及實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施，以管理及緩減洗錢及恐怖分子資金籌集風險，並須參考特別組織及金管局發出的相關指引。

就提供虛擬資產及相關投資產品的投資服務而言，金管局提到，客戶投資或持有虛擬資產涉及一系列風險，而這些風險在合理情況下不大可能會被零售投資者理解。因此，虛擬資產相關產品相當可能會被視為複雜產品。

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