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【內房危機】世茂45億人幣 出售上海酒店減債

股樓投資 00:28 2022/01/29

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被傳近期出現財務壓力，而正部署大規模出售資產的世茂集團(00813)宣布，以45億元人民幣向上海國企上海地產集團，出售位於上海虹口區，以君悅品牌營運的上海外灘茂悅大酒店。世茂表示，交易將會變現出售收益約人民幣30.1億元人民幣，出售所得款項中，約80%用於降低其負債，約20%用於一般企業用途。世茂周五收報5.47元，跌1.2%。

【2022年部署】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽   詳情請看【下一頁

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近日市場傳出，債務違約傳聞不斷的世茂，目前有34個重點項目待售，涉及上海及北京等17個地區，項目類型包括酒店、商業物業及住宅等。其中15個項目的總報價是422.4億元人民幣，其他19個項目屬於合作項目或前期階段項目，世茂目前淨投入合共大約324.8億元人民幣，兩者合計747.2億元人民幣。位列出售名單的項目，傳包括上海世茂廣場、杭州智慧之門及世茂深港中心等。

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撰文 : 李尚毅

世茂集團（00813） 港股

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