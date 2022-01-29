【內房危機】世茂45億人幣 出售上海酒店減債

被傳近期出現財務壓力，而正部署大規模出售資產的世茂集團(00813)宣布，以45億元人民幣向上海國企上海地產集團，出售位於上海虹口區，以君悅品牌營運的上海外灘茂悅大酒店。世茂表示，交易將會變現出售收益約人民幣30.1億元人民幣，出售所得款項中，約80%用於降低其負債，約20%用於一般企業用途。世茂周五收報5.47元，跌1.2%。

【2022年部署】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

近日市場傳出，債務違約傳聞不斷的世茂，目前有34個重點項目待售，涉及上海及北京等17個地區，項目類型包括酒店、商業物業及住宅等。其中15個項目的總報價是422.4億元人民幣，其他19個項目屬於合作項目或前期階段項目，世茂目前淨投入合共大約324.8億元人民幣，兩者合計747.2億元人民幣。位列出售名單的項目，傳包括上海世茂廣場、杭州智慧之門及世茂深港中心等。

東亞擬斥最多29億元 向對沖基金股東回購逾2億股 詳情請看【下一頁】

同場加映 【iM會客室】點評能發虎威5股 港股假後23000能守？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機