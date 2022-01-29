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【電子支付】轉數快帳戶登記去年急增4成 日均交易涉54億元

股樓投資 22:31 2022/01/29

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近年電子支付愈趨普及，無論是消費抑或跟朋友食飯「AA制」，只要拿起手機按幾個制就能完成，尤以轉數快（FPS）為例，因可免卻信用咭的私隱風險問題，而更讓大眾受落。據金管局提交立法會的文件顯示，截至2021年12月底，轉數快用戶量急增，期內共錄得962萬個帳戶登記，按年增加40%，相當於新增270萬個帳戶登記。期內平均每日處理67萬宗港元即時交易，按年上升90％，每日平均交易額達54億元，按年升49%。

【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮【見下頁】

此外，在支付用途上都有變化，雖然個人對個人（P2P）的交易仍佔超過一半（58％），但商戶支付（包括個人或企業付款予商戶），如繳付帳單及商戶購物支付的用量目前佔17%。另作帳戶增值都的用量佔比都升至18％。

【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 　總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演【見下頁】

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【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠【見下頁】

截至2021年第三季，儲值支付工具（SVF）的用量持續增長，使用中的帳戶6,557萬個，按年增長2.5%，日均交易金額7.96億元，按年增長30%。

 

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識
 

 

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記者：張以正

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