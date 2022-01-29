【電子支付】轉數快帳戶登記去年急增4成 日均交易涉54億元

近年電子支付愈趨普及，無論是消費抑或跟朋友食飯「AA制」，只要拿起手機按幾個制就能完成，尤以轉數快（FPS）為例，因可免卻信用咭的私隱風險問題，而更讓大眾受落。據金管局提交立法會的文件顯示，截至2021年12月底，轉數快用戶量急增，期內共錄得962萬個帳戶登記，按年增加40%，相當於新增270萬個帳戶登記。期內平均每日處理67萬宗港元即時交易，按年上升90％，每日平均交易額達54億元，按年升49%。

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此外，在支付用途上都有變化，雖然個人對個人（P2P）的交易仍佔超過一半（58％），但商戶支付（包括個人或企業付款予商戶），如繳付帳單及商戶購物支付的用量目前佔17%。另作帳戶增值都的用量佔比都升至18％。

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截至2021年第三季，儲值支付工具（SVF）的用量持續增長，使用中的帳戶6,557萬個，按年增長2.5%，日均交易金額7.96億元，按年增長30%。

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記者：張以正