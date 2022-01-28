【盈警股】中資航空股及電力股盈警潮　一文看清邊間公司預測去年虧蝕

▲ 多股在周五晚上發盈警，包括多隻航空股及電力股。

多股在周五晚上發盈警，包括多隻航空股及電力股。

預計2021年淨虧損110億元至135億元人民幣，預計扣除非經常性損益的淨虧損為122億元至147億元人民幣。

公司指儘管2021年國內航空旅客運輸量較2020年有所回升，但受海外疫情持續高發及國際旅行限制政策的 影響，國際航空客運需求持續處於低位。此外，燃油價格的持續上漲，加重了航空公司的成本負擔。

預計2021年度淨虧損約145億元到170億元人民幣，扣除非經常性損益後的淨虧損約為148億元到175億元人民幣。

集團解釋，2021年是新冠肺炎疫情在全球蔓延的第二年，國際航線投入持續受限，國內客運市場流量大幅波動，集團經營效益改善難度日益加大。油價攀升，匯率波動等因素進一步增大公司經營難度，同時主業相關投資企業亦受到嚴重影響。

預計2021年淨虧損為113億元到128億元人民幣。扣除非經常性損益後的淨虧損為117億元到135億元人民幣。

集團解釋，新冠疫情影響持續，國外疫情仍未得到有效控制，國內多地疫情零星散發。受疫情影響，旅客出行意願仍比較低迷，客運市場復甦乏力。2021年公司全年運力投入（可利用座公里）和收入客公里按年分別下降0.37%和0.66%，與2019年相比分別下降37.8%和46.5%。其中，國際航線受疫情影響持續低迷，運力投入和收入客公里與2019年相比分別下降92.3%和 95.3%。

預計2021年度虧損約介乎 5 億元至 6 億元人民幣之間。

該預期虧損主要是由於去年下半年煤價急速上漲，導致燃煤發電燃料成本大幅上升，而同期上網電價卻並未同步上調。火力發電板塊去年業績由盈轉虧，拖累公司整體表現。然而，集團清潔能源板塊（尤其是風電及光伏發電板塊）去年仍持續實現盈利增長，抵消部分燃煤發電的虧損。

預計公司2021年年度虧損98億元到117億元。扣除非經常性損益後的虧損為121億元到140億元人民幣。公司解釋，虧損是由於受外部因素影響，境內燃煤採購價格同比大幅上漲。

預期2021年度淨虧損為約90億元至108億元人民幣。 扣除非經常性損益後的淨虧損為約97億元至116億元人民幣。

公司解釋，去年受煤炭價格持續大幅上漲影響，所屬火電企業燃料成本同比大幅增加，公司所屬燃煤電廠普遍虧損，導致出現較大幅度虧損。

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