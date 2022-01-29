【著數優惠】麥當勞App期間限定新年吉祥套餐 推出兩款全新早晨套餐優惠券

虎年將至，麥當勞App為大家送上下週精選一系列賀年優惠！下週一（31日）起麥當勞App有多款農曆新年期間限定套餐登場，包括新年必食的招財福堡系列會繼續限時供應，全新電子優惠券「$45 虎虎生威一人套餐」讓您享受黃金菠蘿雞堡或黃金脆薯牛堡的豐富口感，加上美味的香脆炸批。

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新年想和家人一起分享快樂，首選「$69 合家歡喜親子二人餐」，一直深受歡迎的經典美食巨無霸或板燒雞腿飽，再加上一個任選麥樂雞或魚柳飽的開心樂園餐，為虎年送上無限歡樂！和好友一起的話，亦可選擇「$90 如虎添翼麥炸雞 二人餐」，香脆Juicy的滋味助您新一年鴻圖大展！

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此外，麥當勞App亦推出兩款全新早晨套餐優惠券，分別為「$59 家迎喜事開心親子早餐」，以及「$83 虎年進步 Jumbo 二人早餐」，以豐富滋味迎接福虎賀新春！

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即日起至2月16日，顧客凡於麥當勞餐廳或麥當勞App使用PayMe from HSBC消費滿35元，更可享全單9折優惠。

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記者：張以正