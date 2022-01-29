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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】疫情未退 偷渡別國尋機會

名人薈萃 09:21 2022/01/29

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穆罕默德常說政府支緩不足，尤其是這兩年疫情關係，摩洛哥多次鎖國，沒有觀光客日子，有些商店直接關上大門歇業，冷清蕭條。不少旅客司機咖啡館空耗，沒觀光客就是沒工作，想努力也沒用。他們變成無所可做，基本上是手停口停，養家活口並不容易，但又要想辦法養家，因他們的文化是男住外女住内，在艱苦的情況下，有些高風險的工作也要去幹，不理死活，賺取微薄的工資。

疫情大大衝擊沙漠旅遊業，以往熱鬧的街道，變成冷清，只有些年輕人在街上遊蕩，每日虛耗光陰。他們期盼觀光客回流。

不過，疫情未過，已有個別當地人選擇冒着生命危險逃走別國打工，尋求一線希望。

有天穆罕默德說，他的哥哥Hami 打算將現有的旅遊車賣掉，拿着錢和朋友偷渡西班牙。媽媽悉知，也勸喻不要前往，可惜他定下決心離開，看看有無其他出路，總好現時無期等待。

疫情前，觀光業前景一片看好，大家的工作機會自然多，可惜疫情打死觀光業，這些打零工的人，生活全沒了着落，剛開始，生活重可以，但巳兩年了，大家心身疲累，生活經濟受壓，已不諗生死，只望揾點錢養家，他們有些朋友成功偷走，現在別國等機會。

我聽後說，這是非常危險，未到西班牙已被大西洋吞食了，懂游泳也沒有用，何況不懂呢! 現時全球也受疫情影響，到達西班牙真的有機會？不是這麽簡單的事!

疫情衝擊之大，不只是觀光旅遊業，就連食肆、菜市場、售賣記念品及傳統手工師傅也受牽涉。

浩瀚的大西洋，不少人寧死也要嘗逃離摩洛哥

疫情前，駱駝也忙於工作，等待旅客

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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