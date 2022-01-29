【玄人‧峰語@iM網欄】97回歸八字 寅年大勢預測(二)

去年年初，我用香港的97回歸八字去斷香港的運勢，香港本體為甲木，以子水為用神，子水又代表北方、印星，即代表中國，而辛丑牛年的地支為土，合走了香港的用神，因而應了中國受各方壓力。如套用在投資市場，我亦說過會出現突如其來的政策，會令流動性大幅收緊，因而出現去年的個別產業宏觀調控，及內房債務危機，港股也因而跑輸了其他環球市場。踏入壬寅虎年，天干為水，地支為木，是香港回歸八字的用神及藥神(木剋土)，是否代表今年會扭轉去年的局面？

97回歸八字

如果將壬寅流年套入香港回歸八字，表面上天干見壬水是不錯的，問題是地支的寅木合月令的午火，形成半會火局，略嫌洩弱香港日元甲木，因此，今年香港整體局面仍然反覆多變，尤其是夏天時，火勢更加旺盛，會有突如其來的變局。再者，如果參考今年的流年立春八字，當中更加發現多變的端倪。

今年流年立春八字比較特別，日元為戊土，但原局地支見三個寅木，時干透出甲木，全局木勢可謂極旺，而且甲木直接尅制戊土，戊土明顯處於極為弱勢，因此很大極會形成「棄命從殺格」。此解局者，好比一個人被山賊脅持到山寨，如果反抗就會被殺，反而聽聽話話，服從命令，成為山賊的一分子，可有三餐溫飽。從殺格的特點是，一定要本體夠弱，順著強勢的五行而行就會好運，最忌是還原變回身旺，有回自己的個性，因為如此就會懂得反抗，一旦反抗，就反被山賊殺掉。如套用在立春八字上，木旺的春季會穩定向好，反而夏天火旺，火生旺戊土，戊土變強，反而會變差了。有一點要留意是，「從格」的走勢真的要邊走邊觀察，不可像正格一般去批算的。

另外，立春八字另一特點，就是壬水偏財透出，當中有兩個象徵意義：

1) 代表投機味極濃，投資市場會出現大上大落的局面，而且要留意是今年立春八字完全沒有金，水沒有金生，代表財是沒有實際支持，因此今年投資市場只是純炒消息而大幅波勢。而事實上，上期我也提過，這兩個月入壬寅年的氣已進入，會是來年世局變化和投資市場的預演，而這兩周，環球股市超級波動，正正反映偏財壬水透出而沒金生的虛象。

2) 水也代表物流，而沒有金生的水，代表物流仍未回復正常，運輸價格上升，通脹壓力仍然持續。

此外，殺重的格局也主壓力，鬥爭極大，今年國際爭紛爭事件無日無之，加上流年「五黃」入中，加劇爭端力度。因此，今年流年立春八字也好，香港回歸八字也好，不約而同都看到局勢反覆，世局多變的一年，仍未可以走到全面向好的局面。而事實上，目前世運仍處八九運交接時期，多變的大局是無可避免，情況好比那怕你所住的屋苑有多好設施，多好的環境，但外邊打緊8號風球，我們可玩的仍是有所局限。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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