Viu於亞洲區擴大原創製作內容  今年推韓語等6種語言作品

農曆年將至，疫情下假期最好的節目，相信留家睇電視也是一個最佳選擇。電訊盈科（00008）旗下泛區域OTT串流視像平台「黃Viu」為了滿足觀眾需要，在今年將會為用戶帶來超過30項原創作品，包括加碼推出泰國、馬來西亞、菲律賓及印尼的本土創作，以及製作迎合區內用戶口味的韓語及華語作品。

【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮【見下頁】

今年Viu推出超過30齣的作品，包括新一季的《Close Friend》（泰國）及《Assalamualaikum My Future Husband》（印尼），以及全新原創及本土內容，包括音樂劇《WANNABE》（泰國）及全 城期待的原創韓劇《Again My Life》。

【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

由Viu首席原創內容總監杜之克領軍的Viu Original Studio，將聚焦製作原創內容，及開發能滿足區內及世界各地用戶口味的自家品牌內容。杜之克指公司計劃每個月都會有原創作品推出，讓用戶可隨時隨地繼續透過Viu平台欣賞多元化的亞洲內容，當中包括更多的華語作品。此舉有助Viu進一步鞏固在OTT娛樂市場的領先地位。

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識



Viu將於今年推出超過30齣作品，包括新一季的《Close Friend》（泰國）及《Assalamualaikum My Future Husband》（印尼），原創韓劇《Again My Life》及全新原創及本土內容。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正