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【山地悠遊人生@iM網欄】烏克蘭驚嚇奇遇

名人薈萃 08:00 2022/01/30

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可憐的普京BB!!!烏克蘭人憎恨死他了，把普京印在廁紙上！

這兩天新聞，天天報導俄羅斯要攻打烏克蘭，讓我想起在烏克蘭的驚嚇奇遇。從摩爾多瓦坐16小時火車到達烏克蘭首都基輔，火車晚點，到達時是凌晨兩點，太晚了，坐車去網上預訂的Hostel，地址是一幢大樓，大門深鎖，沒有管理員，大樓外沒看見任何旅館的標誌，根本不知道是幾樓。街上一個行人都沒有，於是叫司機把我送回火車站，出發時看到一家酒店在車站附近。

世界之大，無奇不有。第二天早上醒來，我在酒店大堂上網，有個男人跟我聊天，他介紹自己：是黎巴嫩人在法國工作，也是一個人來旅遊，約我一起在市內走走。本來很平常，旅途中常發生，兩個人比一個人安全。可是早上在市區逛了兩個多小時後去吃午飯，很普通的餐廳，兩個人吃了沙拉，湯，主菜加飲料，一共是38美元，埋單時他說沒現金，也沒帶卡出來，說回旅館提款後給我，結果再也沒有出現，消失了！我在大堂等他的時候覺得頭暈目眩，暗想可能有人在午餐裏下了藥，我馬上不停掐自己的人中和合谷穴位，一邊跑回房間，把自己鎖在裡面，當我醒來已經是翌日的中午，我昏睡了超過24小時。

烏克蘭貨幣

之後的幾天，對烏克蘭有了更深的了解，參加基輔 Walking Tour, 年輕貌美的導遊說他們一家人的工資都不夠交租金，每天只吃面包，她也無法完成大學。她父母的積蓄都因為銀行多次破產而化為烏有；烏克蘭銀行破產算是家常便飯，截至2017年，有87家烏克蘭銀行破產或被清算，佔該國銀行總數的44%。烏克蘭保障基金已支付了約7千多億格里夫納給存戶們。

年輕貌美的導遊

近年有關烏克蘭的新聞，除了美女外，幾乎就全是政變、戰爭和遊行示威。自2014年發生國內危機後，烏克蘭出口下降，工業產能近乎停滯狀態，加上俄羅斯不斷侵略以及對烏克蘭貿易打壓，國家外匯儲備流失嚴重。持續的政治動盪與經濟衰退已經使得烏克蘭元氣大傷。 2015年烏克蘭央行大幅加息，基準利率由14%大幅升至30%，由於烏克蘭多家私人和國有銀行倒閉，很多儲戶因為銀行破產損失畢生積蓄，當地人民對當地貨幣失去信心、政府任意大幅度印發貨幣，烏克蘭貨幣就開始持續貶值，繼而出現通貨膨脹等惡性循環，導致物價飛漲直至無法控制。當時烏克蘭的法定最低月工資是43美元，還不如非洲的讚比亞。在此情況下，人民還要面對生活必需品價格不斷上漲。

情況就好比：當地氣溫太冷，每半小時要到室內取暖喝杯咖啡，不過喝完咖啡每格一段時間要上廁所。公廁要付費1歐元；要不然就要再走進另一家咖啡店，花1歐元買杯咖啡，順便借用廁所；結果肯定是繼續喝咖啡，沒錢的人室外隨地解決。

政府已經對國內經濟早已失去控制，最慘是整個烏克蘭早已習慣將希望寄託於歐盟和美國的援助，但沒人願意把錢扔進這無底洞。

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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