【內房危機】雅居樂甩手3住宅及5環保項目　中海宏洋及海螺創業接盤 　代價共21億人幣

▲ 【內房危機】雅居樂分別向中海宏洋及海螺創業出售5環保項目及3住宅項目 作價分別10億及11億元人民幣

雅居樂 （03383） 公布，向中海宏洋 （00081） 出售3間項目公司股權及轉讓相關股東貸款，總代價10億元（人民幣，下同），包括出售股權所得2.5億元及轉讓出售貸款所得7.5億元。

出售項目分別為浙江省義烏市稠江街道商住項目、江蘇省徐州市經開區住宅項目及徐州市銅山區住宅項目，雅居樂於上述三個項目持有股權為24%、33%、33%，中海宏洋則依家持有76%、33%及34%的股權。

雅居樂指，經考慮當前市況及中國物業行業經營環境日益嚴峻，董事認為，出售項目公司權益後能為集團提供即時現金流入，從而增強集團的流動性及有助於滿足開發其他物業項目的營運資金需求，另外，亦有助精簡集團現有業務結構及營運。雅居樂預期交易完成後，將錄得約2.3億元虧損。

雅居樂向海螺創業售5間項目公司及股東貸款 總代價逾11億元人民幣

另外，雅居樂向海螺創業 （00586） 出售5間項目公司股權及股東貸款，總代價11.3億元人民幣。雅居樂預期交易完成後，集團將錄得約1.3億元收益，交易所得款項擬將用作一般營運資金及其未來業務發展。

5間項目公司分別從事可再生能源研發，從事建設及運營生活垃圾處理設施、從事生活垃圾收集和清除及處理、從事城市生活垃圾焚燒發電、從事農村生活垃圾處理。

雅居樂指，股權轉讓有利於短期及長期上優化集團的資產，並深化及加強與海螺創業的戰略合作。

海螺創業已就擬進行交易向廣州雅居樂支付總金額10億元的誠意金。

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