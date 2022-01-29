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【新股IPO】農村市場零售平台匯通達9878下周一起招股　入場費4848元

股樓投資 14:21 2022/01/29

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農村市場產業互聯網平台匯通達（新上市編號：09878）將於下周一（31日）起至2月10日招股，該股計劃發行約5160.62萬股，招股價介乎43至48元，每手100股計，一手入場費為4848.4元，2月18日掛牌；中金、花旗及華興證券為聯席保薦人。

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阿里巴巴（09988）持有匯通達近兩成股份，為第二大股東。匯達通的單一最大股東為公司創始人兼董事長汪建國，他亦持有主要從事產業鏈服務等多元化投資集團五星控股。

【新股IPO】清晰醫療1406下周一起招股 藥明康德持股15.6%【見下頁】

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識
 

截至2021年9月底止九個月，匯通達錄得收入465億元人民幣，股東應佔虧損2.8億元；去年同期收入和虧損分別為344億及3.8億元人民幣。

該股是次集資所得約三成將用作加強客戶關係並進一步擴大客戶群，約25%用於優化供應鏈的能力和效率，約兩成投放於增加對公司平台IT基礎設施投資及增強門店SaaS+變現能力。餘下集資所得則作為尋求戰略合作、投資、收購，以及營運資金用途。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢
 

 

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記者：張以正

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阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 匯通達網絡（09878） IPO 港股

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