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【新股IPO】清晰醫療1406下周一起招股 藥明康德持股15.6%

股樓投資 13:59 2022/01/29

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眼科專科醫療機構清晰醫療（新上市編號：01406）將於星期一（31日）招股，招股日期橫跨農曆年，至2月10日中午截飛。清晰醫療計劃發行1.36億股股份，當中90%為國際配售，10%為香港公開發售；招股價介乎1.6至3元，每手1,250股計，一手入場費約3,788元；2月18日掛牌；獨家保薦人為光大證券。

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識
 

集團現有11名執業醫生，於中環及旺角設有兩間醫療中心，是次集資所得約44.8%將用於在香港成立兩家新眼科醫療中心；約30.5%用於收購大灣區內1至2家眼科診所、眼科門診部或眼科醫院的股權；約14.7%用作與合作夥伴在中國設立眼科診所；餘下約10%為營運資金及其他一般企業用途。

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上市後，私募基金3W Partners將持股清晰醫療約33.16%，藥明康德(02359) 持股約15.63%，另外主席胡定旭持股約0.75%。

根據弗若斯特沙利文的資料，按眼科醫療服務所得收益計集團於2020年在香港所有私營醫療機構中排名第四，市場份額為5%。黃棣彰對集團業務充滿信心，認為在人口老化丶電子產品影響丶愛美心態下眼科市場不可能飽和，預計未來市場仍會有強勁增長。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢
 

 

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記者：張以正

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清晰醫療（01406） IPO 港股

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【新股IPO】農村市場零售平台匯通達9878下周一起招股　入場費4848元

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