【農曆新年】調查指40%港人減少農曆新年消費 派利是偏「手緊」 增 9%人派10元利是

農曆新年將近，有調查指，今年市民派利是預算偏手緊，有2成半的人會減預算，而100元或以上利是看的比例下跌，10元利是比例升，對於新興的電子利是，有8成7的市民料不會使用電子利是。

香港研究協會於1月11至25日訪問了1,163名15歲或以上市民，以了解市民對利是錢及新年消費的意見。調查反映屬「派利是」的受訪者中，有兩成半預計今年封利是的總金額會較去年減少，表示增加的佔1成2，指差不多的市民佔6成1，協會指封利是總開支減少的比例遠高於增加，反映市民今年封利是仍偏向手緊。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

至於平均每封利是的金額，，有5成屬派利是的受訪者表示為20元，表示為50元的佔2成，表示為10元的佔1成半，較去年增9%，表示為100元或以上的佔8%，相較去年減少5%。在100元或以上比例下跌，10元比例則上升，顯示今年平均每封利是的金額或會縮水。而對於新興的電子利是，有8成7屬「派利是」的受訪者表示「一定不會」及「多數不會」用電子錢包派發利是，表示「一定會」及「多數會」的只佔1成，較去年升3%，結果顯示即使在第五波疫情下，電子利是的普及程度未見大幅提高。

另外，有4成受訪者預計今年農曆新年的消費會較去年減少，表示增加的市民只佔1成9，表示差不多的佔3成半，有較多市民表示會減少過年消費預算，反映在疫情升溫下，市民的新春消費意欲整體仍然疲弱，消費氣氛持續低迷。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩