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【港股走勢】瑞信邵志銘：港股今年呈先波動後走高格局 3月兩會成後市關鍵

股樓投資 17:10 2022/01/29

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農曆新年將至，在踏入2022年港股走勢反覆，瑞信在去年底亦下調了未來3至６個月恒指預測目標價由25000點下調至24000點，料港股今年呈先波動後走高格局。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘認為後市關鍵為三月兩會，若中央沒有更大經濟振興措施、對房地產危機作出更大動作，投資者將繼續觀望態度，股市難以反彈。他直言在當下美國退市的環境下，無論對美股或環球股市，都會有一個市盈率（PE）下行壓力；港股則面對企業盈利上升乏力，在這個因素能夠扭轉之前，恒指都很難有回升的機會，所以現在為股市最大的催化劑是3月兩會和何時能通關。

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如此說來，即意味短期內股市都會維持在24000點上下浮動。邵志銘解釋，能帶來改變的就是短期會否有資金流入，「但我不太肯定是否會發生，是否有這麼多資金流入來要配置股票，無論是內地有否新的資金流入，還是要在外國配置資產、加配中概股，暫時都沒有聽說過，大家其實都沒有太大信心。現在很多投資者都是持貨偏低，故需要較大的催化劑出現，才有可能加快牛市的出現，只是去到那個情況出現之前，大家都是在猜監管何時見底，如果現在就去撈底會是一個很錯的決定，所以大家已經不去猜，而是要真正見到監管已告一段落，才會去配置股票，現在的投資環境就是如此。」

延伸閱讀：【2022部署】大摩指今年目標尋求結構性增長機遇　推薦6大股份

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邵志銘進一步指，現在港股已反映了好多壞消息，惟能刺激股市的催化劑又不知何時出來，令資金慢慢離開。「我們的投資組合裏有好大部分是科技股，但科技股的催化劑未出現，同一時間壞消息又不停湧現，我們一直有個講法是，希望在3月份兩會的時候，監管改革會進入一個靜止期，其時相關的大力改革開始減慢，讓公司能夠在新的監管環境下開始重新部署中長綫增長的計劃，同時可對盈利前景重新確認，屆時監管環境會變得穩定，科技板塊的不確定性仍不夠高，令投資者覺得可以追入市。」

【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠【見下頁】

既然現在大市只能寄望催化劑的出現，那麼從投資板塊來看，又有那些可以看高一綫？邵志銘在去年接受本刊訪問時就提及看好新能源和可持續發展板塊，同時點名看好的傳統電力股，最終在年底計數真的完勝跑出，個別股份股價更升逾倍。今年，他繼續看好傳統電力板塊，「去年這領域的盈利上升已經很明顯，獲得政策扶持和轉型趨勢亦很清晰，由於供應鏈面對的需求和供應仍未得到完全滿足，可見發展前景沒改變過，過去我們預計其盈利仍會不斷上升，至今這情況仍然未變，甚至是環球政策都在扶持這個板塊。」

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識
 

他又指，若參考中國清潔能源指數會發現有些企業盈利升得快過其股價，當然不能說他便宜，但是有高增長的板塊估值是好難會便宜的，以前大家都見過科技股估值都很高，故現在這個板塊可見會有一個好清晰的增長趨勢，相信估值會維持平過上年，盈利前景則一致，特別在資產配置的時候，在沒有更好選擇的情況下，依然獲投資者追捧。

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記者：張以正

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