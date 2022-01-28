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【元宇宙】元宇宙購物將實現？ 台灣消費研究描繪2030年購物中心新樣貌

理財智慧 16:15 2022/01/28

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隨著行動通訊朝下世代發展，走在潮流尖端的購物中心是否會率先實現元宇宙？根據愛立信消費者行為研究室發佈最新「2030年十大消費者趨勢」報告顯示，多數AR、VR和數位助理的科技嘗鮮者認為，2030年將透過結合先進連網技術與實體設施，融合出「全空間廣場」來提升消費者購物體驗。

這份報告除了蒐集科技早期使用者對2030年生活的看法，還同步呈現全球科技嘗鮮者對未來的期望和預測。透過設立全空間廣場的15個數位科技延伸實體消費服務設施並安排消費者進行評比，79%的民眾認為，這15個服務概念將會以某種形式在2030年實現。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

愛立信消費者行為與產業研究室研究計畫專案負責人Michael Björn博士表示，現在或許很難想像2030會有大量消費者擁有AR眼鏡、防水VR眼鏡、觸覺連體套裝、觸覺手套等科技裝備；然而一旦這些設備能以較低的成本共用，將有大量的消費者使用它們來提升日常購物體驗。

台灣愛立信總經理周大企則表示，元宇宙大量描繪虛實融合的場景，需要運用下一世代連網技術以及結合VR、AR、XR和可程式化設計的材料等設備技術來實現。也期盼能這些技術能共同推動台灣邁向無限連網的未來，讓元宇宙不僅在民眾消費期間展現，也能在日常生活中化為可能。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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責任編輯：龍紀瑩

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