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東亞擬斥最多29億元 向對沖基金股東回購逾2億股

股樓投資 23:21 2022/01/28

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東亞銀行(00023)宣布，向股東之一的美資對沖基金Elliott回購對方所持的2.47億股份，等同東亞銀行已發行股本的8.3%權益。毎股回購價介乎11.19元至11.78元，較周五收市價12.7元呈7.2%至11.9%折讓。若東亞以毎股11.78元向Elliott回購股份，將斥資達29億元。東亞銀行表示，於決定建議作出股份回購時，已考慮股份回購乃提高其股權回報及其每股盈利的良機。根據集團於2021年6月30日的未經審核綜合資產負債表，股份回購將可提升每股股東應佔綜合資產淨值約6%。 

【2022年部署】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽  詳情請看【下一頁

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完成股份回購後，東亞銀行大股東日本三井住友銀行的持股量將由19.66%至21.47%。

【恒大危機】傳當局考慮拆售恒大資產 控債務風險 料保留物管汽車業務   詳情請看【下一頁

Elliott是著名維權投資者之一。自2014年入股東亞後開始狙擊對方，要求出售資產。到了2020年，東亞銀行宣布進行策略性評估，Elliott對此回應相信可創造價值。

同場加映  【iM會客室】點評能發虎威5股 港股假後23000能守？

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撰文 : 李尚毅

東亞銀行（00023） 港股

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