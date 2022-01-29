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【美股預測】瑞信邵志銘：環球跌市風險 美股跌5%可撈

股樓投資 17:04 2022/01/29

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美國聯儲局提前於3月加息，並隨即啟動「縮表」，進度遠超市場預期，引發美股於高位震盪。不少分析擔心，2022年美股前景坎坷，加息將削弱科技股的吸引力，連升勢頭極有機會斷纜。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘相信，美股中綫維持向上趨勢，但短綫可能受累疫情惡化或經濟數據差過預期等壞消息，未來3個月須警惕跌市風險，建議讀者先忍手，候低再吸納。「我們覺得技術回調5%是撈底的位置，美股整體趨勢並無改變。」

突如其來的壞消息，令如日中天的美股在高位大震盪，並創下2008年以來的最差開局。美國聯儲局去年12月的議息會議紀錄，釋出了更為鷹派的訊號，震驚市場。會議紀錄顯示，聯儲局最早或在3月開始加息，「縮表」速度更可能快過上一周期，意味啟動加息後，當局便會着手縮減8.8萬億美元的債券及資產組合。結果，道瓊斯指數隨即由升轉跌，幾乎以全日最低位收市。

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

投資者反應如此慌張，皆因Omicron變種疫情不斷加劇，歐美各地的確診個案重返高峰，甚至創下紀錄新高，全球經濟再度陷入不確定性，聯儲局偏偏在此刻加快退市步伐，投資者難免擔心貨幣政策過早收緊，未必能應對疫情新形勢，美國10年期債息抽升至1.7厘以上。

邵志銘透露瑞信對美股中綫維持樂觀看法，惟短綫入市的值博率有限，該行早前調低了環球股票的評級，由「跑贏大市」降至「中性」，主要反映市場估值偏高及對疫情的憂慮，短綫回調的機會較大，不如先忍忍手。「未來兩三個月，受限於Omicron變種病毒的風險，我們的策略轉向中性和保守，現在美股已接近有史以來的高位，衡量過風險與回報，短綫的不確定上升，配置上應該減些少。」

當問到大家何時才可入市，邵志銘預計美股未來3個月或會調整3%至5%，以標普500指數計算，即是4555點至4461點，大概會考驗100天及150天平均綫的支持，一旦指數見4461點，絕對是逢低買入（Buy the dip）的好時機。「去年10月的回調也是大約5%至7%的幅度，我們覺得技術回調5%是撈底位置，美股整體趨勢並無改變。」

​​​​​​​​​​​​​​無他，撇開Omicron對市場的短綫擾動，邵志瑞堅信美國經濟的基本面良好，失業率看來持續出現改善，工資增長愈發明顯，由此帶動的經濟活動和企業盈利上升，或可抵銷聯儲局退市的負面影響，「在這個環境下，居民消費力自然提高，目前企業盈利展望向上，正好反映這一情境。當然，還要看企業盈利增長能否抵禦退市本身帶來的估值下行壓力。假設估值可能由25倍回落至23倍，降幅約10%，但若果盈利增長展望比10%還要高，加上整體經濟環境改善，比較難出現持續的跌市。」

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更重要是，美國通脹也不見得會失控，瑞信估計美國物價水平將於首季見頂，至年底通脹率約在3.5%左右。「最容易計算，因為去年基數比較高，油價升得快，形成今年CPI很難破頂，我們預計油價和整體物價下半年會下行，再者加息環境本身也會令通脹壓力開始減弱。」舉例，去年美國核心通脹有很大部分來自汽車銷售，隨着半導體短缺紓緩和汽車產量回升，相信未來新車及二手車的售價或會保持平穩，甚至出現下滑，均有助抑制物價進一步上揚。

基於美國進入加息周期，邵志銘看好美國金融股的盈利增速有望加快，可跑贏其他板塊。「如果未來經濟環境改善，企業違約數量應該減少，銀行沒有這麼多壞帳，息口向上也支持淨息差擴闊，都會利好銀行股的表現，相信這個板塊可以跑贏整體大市。」

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另一方面，他覺得今年中小企更能受惠於經濟重啟，以及服務業復甦，料羅素2000指數的回報會高於標普500指數。「服務業公司主要集中以中小企為主，受惠經濟活動反彈，盈利增長展望將會快過大市。」

其中，飲食、酒店業直接得益於放寬旅遊限制，「我們看好一些預訂酒店的程式（app），其實在疫情期間不是蝕很多錢，故復甦可直接受惠，同一時間，我們不看好過去兩年負債激增的公司，即使業務反彈，賺錢也是用於還債，簡言之，我們會篩選的服務業都是輕資產，以賺取服務費為主的公司。」

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記者：張以正

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