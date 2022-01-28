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【NFT】LVMH CEO：小心元宇宙泡沫 現階段注重現實世界銷售 發展有利可圖領域

理財智慧 16:30 2022/01/28

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奢侈品巨頭LVMH行政總裁亞諾（Bernard Arnault）日前表示，指元宇宙可能為該集團帶來商機，但必須小心「元宇宙泡沫」。

隨著奢侈品行業逐漸成為元宇宙成長的中心舞台，古馳、巴黎世家（Balenciaga）和Burberry等品牌正在擬定計劃，將它們在現實世界的地位轉化為數位利潤。耐吉最近收購數位運動鞋品牌RTFKT，後者以310萬美元的價格出售600雙虛擬鞋子，而Burberry與Mythical Games合作推出NFT。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識 

亞諾在LVMH財報電話會議上說，目前，該集團關注的是現實，而不是虛擬世界。他表示：「現階段我們主要注重在現實世界中，銷售真實的產品。我們對以10美元的價格出售虛擬運動鞋不感興趣，我們志不在此。」

亞諾發出警告，指這種泡沫與許多公司和網路泡沫一樣，幾乎沒有持久的商業價值。他說：「我們必須警惕泡沫，在網路剛開始時，各式各樣的東西冒了出來，然後泡沫破裂了，元宇宙會有相關的應用，但我們必須看看哪些領域實際上更有利可圖。」

元宇宙是發人深省的，亞諾承認某些品牌可能很快就能抓住機會。他說，看看元宇宙是如何產生利潤的，這將是一件有趣的事情。NFT正在創造利潤，如果處理得當，相信這將產生積極影響。

【政府工略】政府各局及部門招聘二級私人秘書 頂薪逾3萬元 中學畢業可申請 【見下頁

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責任編輯：龍紀瑩

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