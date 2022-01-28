【虛擬資產監管】BITO類產品或可售予散戶　證監會更新虛擬資產監管框架

▲ 證監會更新虛擬資產監管框架，被視為複雜產品的虛擬資產相關產品只應售予專業投資者。

證監會與金管局早前檢討2018年發布的虛擬資產監管框架是否需要修訂後，今日公佈對有意從事虛擬資產相關活動的中介人提供之更新指引，指引涵蓋了去年獲美國當局批准的比特幣期貨ETF。

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被視為複雜產品的虛擬資產相關產品只應售予專業投資者

鑑於全球各地對於虛擬資產的監管情況不一，證監會及金管局認為，應在複雜產品制度的規定上再施加投資者保障措施，以涵蓋虛擬資產相關產品所涉及的特定風險。舉例來說，現時有多款海外虛擬資產相關的非衍生產品，例如虛擬資產交易所買賣基金（ETF）或交易所買賣產品（ETP）直接投資於虛擬資產，均可能涉及上述風險。

證監會及金管局認為，除指定少數產品外，被視為複雜產品的虛擬資產相關產品只應售予專業投資者。另外，除非是機構專業投資者及合資格的法團專業投資者，否則中介人在代表客戶執行虛擬資產相關產品的交易前，應先評估該客戶在投資於虛擬資產或虛擬資產相關產品方面的知識。中介人亦應確保客戶有足夠的淨資產，使其有能力承擔買賣虛擬資產相關產品的風險和可能招致的損失。

現時有少數虛擬資產相關衍生產品在獲證監會指明的受規管交易所上買賣，證監會指就交易所買賣虛擬資產衍生產品基金而言，該類基金在指定司法管轄區獲相關監管機構認可或核准售予零售投資者。舉例來說，就在指明交易所（即受規管的期貨市場）上買賣的虛擬資產期貨合約而言，其買賣乃受到傳統規則所規管，因此在定價透明度及潛在市場操縱方面的疑慮或會較少，相同情況亦可見於在指定司法管轄區獲相關監管機構認可或核准售予零售投資者、且在指明交易所上買賣的公眾期貨類虛擬資產 ETF，故毋須對上述產品的分銷施加「僅限於專業投資者」的限制。不過，鑑於這些產品被視為複雜交易所買賣衍生產品，中介人必須遵從有關衍生產品的現行規定。中介人亦必須進行虛擬資產知識評估，以作為額外保障措施。

值得留意的是，美國證監去年批准首個比特幣期貨ETF在交易所發行，由ProShares 發行的比特幣ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF （BITO） ，為美國首家上市的比特幣掛勾ETF，令擁有美股投資帳戶的投資者毋須設立加密貨幣錢包都可以參與比特幣相關投資。不過，BITO並非直接持有比特幣，而是投資芝加哥商品交易所（美：CME）上的比特幣期貨，風險和回報與直接持有比特幣並非一致。

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中介人提供虛擬資產交易服務只可與獲證監會發牌平台合作

本港及海外的虛擬資產交易平台大多不受監管。證監會及金管局關注到，有關平台未必受到與證監會的虛擬資產交易平台監管框架所訂的標準相若的監管標準所規限，且在有關平台上進行交易的投資者顯然未必獲得充分保障。例如倘有關平台並不受到規管線上及線下錢包、私人密匙管理和保險的規限，一旦遭受黑客入侵或出現欺詐，投資者有可能蒙受重大損失並追索無門。投資者在向位處海外的平台追回他們的資產或向該等平台提出申索時，亦可能會遇到實際困難。

為提供充分投資者保障，證監會及金管局認為有必要規定中介人如要提供虛擬資產交易服務，便只可與獲證監會發牌的虛擬資產交易平台合作，不論是透過介紹客戶到有關平台進行直接交易，或與有關平台開設綜合帳戶。有關服務應只提供予專業投資者。 此外，中介人只應提供該等服務予獲其提供第 1 類受規管活動的服務的現有客戶。中介人應只允許客戶向其帳戶存入法定貨幣或從其帳戶中提取法定貨幣，及不應容許提存客戶虛擬資產，藉此盡量降低轉移虛擬資產所涉及的風險。

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1號牌中介人只可將少於一成客戶總資產值投資於虛擬資產

中介人在提供虛擬資產交易服務時， 不論當中涉及的虛擬資產是否證券，都應遵從證監會及金管局施加的所有相關監管規定。此外，中介人只應提供該等服務予獲其提供第 1 類受規管活動的服務的現有客戶。若第 1 類中介人以介紹代理人的身分提供虛擬資產交易服務，它們應只將屬專業投資者的客戶介紹至證監會持牌平台，而不應就介紹服務而代客戶向平台轉發任何交易指示、或持有任何客戶資產（包括法定貨幣及客戶虛擬資產）。若第 1 類中介人獲其客戶授權以委託形式提供虛擬資產交易服務作為一項附屬服務，該中介人應只將該客戶的投資組合中少於 10%的總資產價值投資於虛擬資產。

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中介人獲6個月過渡期

證監會及金管局又表示，明白現時從事虛擬資產相關活動的中介人可能希望修改系統和監控措施，以符合最新規定。因此，在通函所載的預期規定全面實施之前，中介人可獲6個月過渡期，而中介人如有意從事虛擬資產相關活動，亦務必預先通知證監會及在適用情況下通知金管局。

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