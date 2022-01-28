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【新股IPO】零跑汽車有意來港上市 已向中證監提交有關申請材料

股樓投資 21:49 2022/01/28

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內地智能電動車公司零跑汽車啟動來港上市計劃，零跑科技日前向中證監遞交境外首次公開發行股份申請材料。去年已有消息指零跑汽車計劃2022年來港上市，集資最少10億美元，並已委任中金、花旗及摩根大通負責處有關上市工作。

【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮【見下頁】

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

零跑科技業務範圍涵蓋智能電動汽車整車設計、研發製造、智能駕駛、電機電控、電池系統開發以及基於雲計算的車聯網解決方案，目前已推出C11、T03及S01共三款電動車型，分別是微型車零跑T03、轎跑汽車零跑S01，以及SUV汽車零跑C11。於2021年，零跑全年累計交付43,121輛，其中，12月單月交付量再次創歷史新高，達7807台，按月增長39%，按年增長3.7倍，屬造車新勢力中，排名行第五。

【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 　總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演【見下頁】

延伸閱讀：【大行報告】 大摩續看好具創新藥產品綫藥企 首選呢兩隻生物科技股

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此外，零跑科技於去年8月18日完成45億元上市前融資，投資者包括中金資本、杭州國資、中信建投資本、中信戴卡。據天眼查APP顯示，2016年1月至2021年8月，零跑科技累計融資超120.6億元人民幣。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：張以正

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