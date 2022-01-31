【東亞23】東亞走強再升逾1%創近三個月高　擬斥最多29億全購Elliott持股、回購價折讓最多11.9%

▲ 【東亞23】東亞擬斥最多29億全購Elliott持股 回購價折讓最多11.9%

東亞銀行 （00023） 與美資對沖基金Elliott的糾纏告終。東亞銀行宣布，將斥資最多約29億元悉數回購Elliott持股，所涉股數近2.47億股、佔已發行股份總數約8.43%，回購後的股份將會註銷。

東亞近期股價走強，現升1.1%，12.84元，創近3個月高位。

東亞銀行董事會宣布，與Elliott已不可撤回地簽立回購契約，內容有關東亞在場外以每股回購價最低11.19元至最高11.78元，回購Elliott所持的2.47億股份。東亞同時已委任高盛為今次交易的財務顧問。

回購價格最多折讓11.9% 東亞：交易符合所有股東利益

東亞今日盤中高見12.82元，創逾1個月高。若以最新收市價12.7元計，回購Elliott持股的價格相當於折讓7.2%至11.9%。

東亞銀行表示，相信回購符合所有股東的整體利益，為股東帶來提高股權回報和每股盈利的良機。此外，股份回購將可提升每股股東應佔綜合資產淨值約6%。

大股東三井住友銀行持股將增至21.47% 契約仍須待股東特別大會批准

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，這次交易完成後，將即時帶來裨益，交易不僅善用資本，亦清楚展現出對東亞銀行及所積極推進的經營策略充滿信心；過去數年來，東亞管理團隊為加強業務營運和創造價值，推行了一系列的舉措，這項交易將進一步支持東亞銀行的業務增長，並取得長遠的成功。

若回購交易完成並註銷，其他股東的持股將會按比例增加。大股東三井住友銀行的持股由19.66%增至21.47%、Criteria Caixa持股由17.4%增至19%、國浩由14.91%增至16.28%，至於李國寶、李國章、李民橋、李民斌等人的董事持股將由6.71%增至7.33%。

回購契約仍須在股東特別大會上，獲親身或委任代表出席的獨立股東在投票表決中，以至少四分三票數批准，東亞將會簽立回購契約。倘獲得必要的獨立股東批准，東亞擬於緊隨股東特別大會結束後簽立回購契約。

Elliott 2014年起狙擊東亞 去年初撤出香港

Elliott早在2014年入股東亞，其後一直要求李國寶家族出售資產，雙方更曾對簿公堂，直至東亞2020年宣布全面檢討資產業務，罕有獲得Elliott支持。最終，東亞決定出售東亞人壽業務。

至2021年初，Elliott決定關閉香港辦公室，並把駐港員工轉移到倫敦和東京的辦公室。

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