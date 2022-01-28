【一時佳話@iM網欄】攻守兼備 上醫治未病 

早陣子，筆者收到兩位讀者私信，第一位跟筆者說，團隊有位同事自業績突飛猛進後，人也黑化了，對他和對其他同事的態度也不太合作；第二位跟筆者說，旗下有位同事本來業績尚算中規中矩，但自簽了一張大單後，生意卻走下坡，現在還一蹶不振。兩位讀者也很懊惱，問筆者原因和怎麼辦？

其實這兩位讀者絕不寂寞，因為很多主管也是等同事出事時才出手，無事則由他們自由發展。這些主管不是做督導，是做醫治，等病人找上門，病人有病時才出現。但醫生也有分上醫、中醫及下醫，在此先說一個故事。

扁鵲三兄弟的故事

在中國典記中，有一位名醫叫扁鵲，曾醫好過無數人。他家中有三兄弟，都是醫生。魏文王便問扁鵲：「你們家中三兄弟，誰人的醫術最好？」扁鵲便答：「是大哥，二哥次之，我則是最差。」

魏文王感到奇怪，既然大哥及二哥醫術都比扁鵲高，為何甚少聽到他們的大名。扁鵲解釋：「大哥治病，往往是在患者病情發作之前，就下藥鏟除病根，正因為病人還不覺得自己有病，旁人難以察覺他的醫術如何高超。至於二哥治病，是在病人患病初期便醫治，當時病人只感受到輕微痛苦，所以鄉里們以為二哥只能治小病。反而很多患者都在病情最嚴重、痛苦萬分之時找我，得到我的治療康復後，自然覺得我醫術高超。但我們兄弟三兄弟中，誰人醫術最高，只有我們三人才心知肚明。」

這故事告訴大家，下醫是醫已發作的病，即病人在大病時才行醫的醫生，這屬於最低層次。層次高一級的醫生，是醫將病之病，當病人在患病初期已對症下樂。上醫則是醫未病之病，病人在未病發前，便為他們調理身體，令他們抵抗病菌入侵，如此才算是高手。

身為主管，也要抱著醫治未病之病，甚至保健強身的心態來督導同事。正如兩位讀者所提問的情況，當有一位同事突然做了一張大單，已經完成大部分全年目標。若然主管因為這位同事即將達標，而放着不管，這位同事很有可能會休息，或是放慢生意速度，結果最後未必能完成目標。

真正督導攻守兼備

一位出色的主管應該是在同事簽大單前，在他們「未病」之時便為他們訂立更高目標，並繼續鞭策他們的約客數目，令他們繼續維持好表現，甚至有所突破。若然同事是一位性格囂張的人，則要防他們會過度自滿，以及自我膨脹，最後反過來挑戰你及你的團隊。所以在此情況出現前，主管就要不斷向他灌輸一個概念，很多做到大單、成績卓越的同事，都是具備謙虛性格，令相關同事不會過度驕傲。

當然，這樣的督導也不全面，因為好像只做防守，防患於未然般，真正的督導還包括進攻，就是設定目標和達成目標，未來有機會再跟大家分享。曾聽名導演張堅庭說過，小團隊主管最需要掌握督導能力，中團隊主管要掌握演說能力，大團隊主管最需要掌握演戲能力。細想之下，不無道理，而這更反映督導是把小團隊升華至中團隊的關鍵。

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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